मानसून के लिए बेस्ट ये सस्ती Bikes, माइलेज भी दमदार

बता दें कि, बारिश के दिनों में जेब पर एक्स्ट्रा बोझ न पड़े इसके लिए लोग ऐसी बाइक्स ढूंढते हैं जिनकी शुरुआती कीमत काफी कम हो. 100 से 110 सीसी सेगमेंट की बाइक्स मानसून में सबसे ज्यादा काम आती हैं क्योंकि इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है. ये गाड़ियां न सिर्फ गीली सड़कों पर अच्छी ग्रिप देती हैं बल्कि इनकी ग्रिप और बैलेंस भी मोड़ पर राइडर का भरोसा बनाए रखती है.