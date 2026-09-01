मानसून के लिए बेस्ट ये सस्ती Bikes, माइलेज भी दमदार
बारिश के मौसम और गांव-देहात की कीचड़ भरी रास्तों के लिए सबसे मजबूत और ज्यादा माइलेज देने वाली 5 बजट बाइक्स की सूची. जानिए कीमत और फीचर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 01 Sep 2026 04:02 PM (IST)
मानसून की बारिश भले ही मौसम सुहाना कर देती है लेकिन बाइक सवारों के लिए सड़कों पर चुनौती बढ़ जाती है. क्योंकि, कीचड़ से भरी सड़कें, पानी भरे गड्ढे और लगातार होती बारिश में एक ऐसी मोटरसाइकिल की जरूरत होती है जो बिना धोखा दिए चलती रहे. ऐसे में अगर आपकी बाइक हल्की, मजबूत और माइलेज के मामले में किफायती हो तो बारिश का सफर भी बेहद आसान हो जाता है.
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बता दें कि, बारिश के दिनों में जेब पर एक्स्ट्रा बोझ न पड़े इसके लिए लोग ऐसी बाइक्स ढूंढते हैं जिनकी शुरुआती कीमत काफी कम हो. 100 से 110 सीसी सेगमेंट की बाइक्स मानसून में सबसे ज्यादा काम आती हैं क्योंकि इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है. ये गाड़ियां न सिर्फ गीली सड़कों पर अच्छी ग्रिप देती हैं बल्कि इनकी ग्रिप और बैलेंस भी मोड़ पर राइडर का भरोसा बनाए रखती है.
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वहीं, हीरो स्प्लेंडर प्लस इस मौसम में भी हर भारतीय राइडर की पहली पसंद बनी है. अपनी हल्की बॉडी, मजबूत चेसिस और बेहतरीन बैलेंस की वजह से यह बाइक पानी से भरे रास्तों पर भी बहुत आसानी से निकल जाती है. लगभग 75,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत और 65 से 70 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज इसे मानसून के लिए सबसे सुरक्षित दांव बनाता है.
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जबकि अगर आपको मानसून में थोड़ी ज्यादा ग्रिप और मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो होंडा शाइन 100 एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होती है. इसका स्मूद इंजन और गीली सड़कों पर मिलने वाला शानदार बैलेंस राइडर को पूरा कॉन्फिडेंस देता है. करीब 65,000 रुपये की किफायती शुरुआती कीमत में आने वाली यह बाइक माइलेज के मामले में भी शानदार है.
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वहीं, टीवीएस स्पोर्ट भी उन लोगों के लिए बेहतरीन बाइक है जो कम बजट में धांसू माइलेज और टफ लुक चाहते हैं. इसकी सीटिंग पोजीशन इतनी आरामदायक है कि बारिश के मौसम में गीले और गड्ढों वाले रास्तों पर भी झटके कम महसूस होते हैं. लगभग 60,000 रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह मोटरसाइकिल आसानी से 70 किमी प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज आराम से देती है.
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जबकि इन सबसे अलावा बजाज प्लेटिना 110 अपनी खास कंफर्टेक टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है जो मानसून के खराब रास्तों को बहुत आसानी से झेल लेती है. इसके लंबे सस्पेंशन और एंटी-स्किड ब्रेकिंग सिस्टम बारिश की फिसलन भरी सड़कों पर बाइक को फिसलने से बचाते हैं. करीब 70,000 रुपये की कीमत में मिलने वाली यह बाइक लंबी दूरी के सफर को भी बेहद आरामदायक बना देती है.
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बता दें कि, मानसून में बाइक चुनते समय सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि उसके ब्रेकिंग सिस्टम और टायरों की चौड़ाई पर भी खास ध्यान देना चाहिए. आजकल इन बजट बाइक्स में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है जो अचानक ब्रेक लगाने पर भी पहियों को लॉक होने से रोकता है. इसके अलावा, ट्यूबलेस टायरों का फायदा यह होता है कि बारिश में पंक्चर होने का डर काफी कम हो जाता है.
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अगर आप डेली ज्यादा चलते हैं और आप बारिश में पेट्रोल के भारी-भरकम खर्च से बचना चाहते हैं तो ये बाइक्स आपके लिए परफेक्ट हैं. इन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी बाजार में बहुत सस्ते मिल जाते हैं. जिससे अगर पानी की वजह से कोई छोटी-मोटे खराबी आ भी जाए तो जेब पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता. यह कम खर्चीली ओनरशिप ही इन्हें सबसे खास बनाती है.
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अब कुल मिलाकर देखें तो मानसून के सफर को सुरक्षित और मजेदार बनाने के लिए भारी-भरकम गाड़ियों की नहीं बल्कि इन किफायती बाइक्स की जरूरत है. कम कीमत, बेहतरीन रोड ग्रिप और दमदार माइलेज का यह कॉम्बिनेशन बारिश के हर सफर को शानदार बना देता है. अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनें और इस मानसून बेफिक्र होकर अपनी राइड का मजा लें.