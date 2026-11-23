China Ghost EV Viral Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक के दौर में चीन से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक सीसीटीवी वीडियो में एक इलेक्ट्रिक कार बिना किसी ड्राइवर के आधी रात से लेकर सुबह तक बेसमेंट पार्किंग में बार-बार खुद को पार्क करने की कोशिश करती नजर आ रही है.

जब कार के मालिक ने सुबह वाहन का सिस्टम रिकॉर्ड चेक किया, तो पता चला कि रात भर में कार का ऑटोमैटिक पार्किंग फंक्शन कुल 868 बार एक्टिवेट हुआ था. इस अजीबोगरीब घटना के वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर इसे घोस्ट ईवी का नाम दिया जा रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा?

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इन वीडियोज में अंडरग्राउंड पार्किंग के भीतर खाली कारें खुद ही आगे-पीछे होती और रिवर्स लेकर पार्किंग स्लॉट में लगती दिखाई दे रही हैं. एक फुटेज में पार्किंग का सुरक्षा गार्ड भी हैरानी से इस बिना ड्राइवर वाली कार को बार-बार आगे-पीछे होते देखता नजर आता है.

इसके अलावा एक अन्य दिलचस्प क्लिप में सुबह करीब 6 बजे अवतर 06 और अवतर 12 नाम की दो इलेक्ट्रिक कारें एक साथ अगल-बगल बिल्कुल एक ही अंदाज में पार्किंग मूवमेंट करती दिखीं.

क्यों बार-बार पार्क हो रही थीं ये कारें?

ऑटो वेबसाइट कारन्यूजचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना हुआवेई के दूसरे कियानकुन इंटेलिजेंट ड्राइविंग ओपन कॉम्पिटिशन के दौरान सामने आई. यह 14 दिवसीय प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें आठ श्रेणियों के तहत 1.90 लाख से अधिक कार मालिकों ने पंजीकरण कराया था.

इस प्रतियोगिता की पार्किंग एलीट श्रेणी में ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट और रिमोट पार्किंग असिस्ट जैसी तकनीकों के सफल इस्तेमाल के आधार पर प्रतिभागियों को रैंक दी जा रही थी और शीर्ष 100 विजेताओं को हुआवेई पॉइंट्स मिलने थे. हालांकि, कंपनी के नियमों के मुताबिक केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच की गई पार्किंग को ही गिना जाना था. ऐसे में तड़के सुबह और रात के समय कारों की इस लगातार हलचल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Imagine buying a car and watching it attempt to park itself 868 times. 😂 At some point, I’d probably just get out and park it myself. This story has been linked to AVATR, a Chinese electric vehicle brand developed with the involvement of @globalchangan and @catl_official , while @Huawei provides intelligent driving technology. However, the exact car model involved has not yet been officially confirmed. Of course, modern technology is still far from perfect. Even the biggest companies and their development teams make mistakes. Rome wasn't built in a day, and great technology doesn't happen overnight. What matters is learning from situations like this, improving the systems, and making them safer and more reliable. I believe this is all part of technological progress. We shouldn't expect perfection from day one, but continuous development and improvement should always be a priority. But at least it made it all the way to the end of its journey until the battery was completely drained. — Lincos (@_lincos_) November 22, 2026

तकनीकी खामी या मालिकों की चाल?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कारों के इस तरह बार-बार मूव करने के पीछे तीन संभावित कारण हो सकते हैं. पहला यह कि कार मालिकों ने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन ऐप के जरिए खुद ही कार को बाहर निकालकर बार-बार पार्क किया हो. दूसरा, बेसमेंट में कम रोशनी या धुंधली पार्किंग लाइनों की वजह से सिस्टम भ्रमित होकर बार-बार पार्किंग की कोशिश कर रहा हो, या फिर यह किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच का नतीजा हो.

बता दें कि वीडियो में दिख रही अवतर 06, 11, 12 और हुआजिंग एस जैसी गाड़ियां हुआवेई की एडवांस्ड ADS 3.2 और वैलेट पार्किंग ड्राइवर तकनीक से लैस हैं, जो मालिकों को मोबाइल ऐप से कार रिमोटली पार्क करने की सुविधा देती हैं.

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