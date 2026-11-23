रामजन्मभूमि अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर के बीच आज से सीधी रेल सेवा सरयू-कमला एक्सप्रेस का शुभारंभ होने जा रहा है. जिस पर बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इक़बाल अंसारी की ओर से प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और आपसी संबंधों को भी मजबूती मिलेगी.

इक़बाल अंसारी ने सीएम योगी को धन्यवाद

इकबाल अंसारी ने अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच शुरू होने जा रही सरयू-कमला एक्सप्रेस को लेकर बात करते हुए कहा कि "जनकपुर के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेपाल के पीएम बालेन शाह और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि आज जनकपुर से ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई जाएगी, जिससे धार्मिक सुविधाएं भी मिलेंगी और विशेष तौर पर दोनों देशों का संबंध भी अच्छा बनेगा."

उन्होंने कहा- "अयोध्या से लोग नेपाल तक जाएं, जनकपुर जाएं और धार्मिक आस्था अयोध्या की रही. इसी के साथ जनकपुर को भी जोड़ दिया गया. हम सभी खासतौर से अयोध्या वासी भी इस बात की तारीफ करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की देन हैं कि हम अयोध्या से जनकपुर तक रेल से जाएंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि आम लोगों के लिए जनकपुर से अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई गई."

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह आज दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे. वहीं अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे. इस रेल सेवा को दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आपसी रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा. इसके साथ ही भारत-नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. जिससे दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा.

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