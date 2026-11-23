कार चलाते समय स्टीयरिंग का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है. अगर गाड़ी सीधी सड़क पर चल रही हो और स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल सेंटर में हो, तो ड्राइविंग आरामदायक रहती है. लेकिन कई बार कार ड्राइवर को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब व्हील अलाइनमेंट कराने के बाद भी स्टीयरिंग एक तरफ झुका रहता है. कुछ मामलों में गाड़ी सीधे चलती है, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने पर हाथ एक तरफ करना पड़ता है. वहीं कुछ कारें स्टीयरिंग सीधा रखने के बावजूद एक तरफ खिंचने लगती हैं.

अक्सर लोग इसे व्हील अलाइनमेंट की गलती समझकर दोबारा अलाइनमेंट करवा लेते हैं. लेकिन हर बार समस्या की वजह यही नहीं होती. इसके पीछे टायरों की स्थिति, सस्पेंशन के खराब पार्ट्स और स्टीयरिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी भी जिम्मेदार हो सकती है. ऐसे में बार-बार अलाइनमेंट कराने के बजाय समस्या की असली वजह समझना जरूरी है.

फ्रंट व्हील का सही अलाइनमेंट न होना

स्टीयरिंग टेढ़ा रहने की एक बड़ी वजह फ्रंट व्हील का गलत अलाइनमेंट हो सकता है. इसे Toe Setting की समस्या कहते हैं. इसमें देखा जाता है कि ऊपर से देखने पर कार के आगे के पहियों का अगला हिस्सा एक-दूसरे की तरफ है या बाहर की तरफ. कई बार अलाइनमेंट मशीन पर दोनों पहियों का कुल Toe सही दिखाई देता है, लेकिन दाएं और बाएं पहिए की अलग-अलग सेटिंग में अंतर रह जाता है. ऐसे में कार सड़क पर सीधी चल सकती है, लेकिन स्टीयरिंग एक तरफ झुका रहता है. इसलिए अलाइनमेंट के दौरान दोनों पहियों की अलग-अलग सेटिंग और स्टीयरिंग की सेंटर पोजिशन जांचना जरूरी है.

पीछे के पहियों का अलाइनमेंट भी है जरूरी

कई कार ड्राइवर को लगता है कि स्टीयरिंग की समस्या का संबंध सिर्फ आगे के पहियों से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. पीछे के पहियों का अलाइनमेंट भी गाड़ी की दिशा को प्रभावित करता है. अगर पीछे के पहिए सही दिशा में नहीं हैं तो कार का Thrust Angle बदल सकता है. इसका मतलब है कि पीछे के पहिए जिस दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, वह कार की वास्तविक सेंटर लाइन से अलग हो सकती है. ऐसी स्थिति में आगे के पहियों को भी उसी के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है. इसलिए जहां संभव हो, फोर-व्हील अलाइनमेंट के दौरान पहले पीछे के पहियों की स्थिति जांचनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: कब करवाना चाहिए Engine Overhaul, मैकेनिक से जरूर करें ये पांच सवाल

सस्पेंशन या स्टीयरिंग के पार्ट्स खराब होना

अगर कार गहरे गड्ढे में चली गई हो, तेज स्पीड में स्पीड ब्रेकर पार किया हो या किसी हादसे का शिकार हुई हो तो उसके सस्पेंशन और स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं. टाई रॉड एंड, बॉल जॉइंट, कंट्रोल आर्म बुश और सस्पेंशन आर्म में खराबी आने पर पहियों की सही पोजिशन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सिर्फ व्हील अलाइनमेंट कराने से समस्या ठीक नहीं होगी. पहले खराब पार्ट्स की मरम्मत या बदलाव जरूरी है.

टायर का प्रेशर और उसकी बनावट भी हो सकती है वजह

कई बार स्टीयरिंग टेढ़ा रहने या कार के एक तरफ खिंचने की वजह अलाइनमेंट नहीं, बल्कि टायर होते हैं. अगर आगे के दोनों टायरों में हवा का दबाव अलग-अलग है या उनके घिसने का स्तर समान नहीं है तो गाड़ी की दिशा प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा अलग-अलग ब्रांड या प्रकार के टायर लगाने और टायर की बनावट में अंतर होने से भी कार एक तरफ खिंच सकती है. इसे Tyre Conicity जैसी तकनीकी समस्या से भी जोड़ा जाता है. इसलिए अलाइनमेंट से पहले टायरों की स्थिति और एयर प्रेशर जरूर चेक कराएं.

यह भी पढ़ें: Car Battery Charging Tips: घर पर ही ऐसे चार्ज करें कार की डेड बैटरी, नहीं पड़ेगी मैकेनिक की जरूरत