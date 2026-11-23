मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की 25 नवंबर को शादी है. इस शादी समारोह को भव्य और खास बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम विवाह के दिन होने वाले हैं. एक तरफ घुड़दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को थार गाड़ी मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों कलाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे. इसमें कई बड़े नाम हैं. इस शाही शादी के बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा सवाल उठाया है.

शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पेज पर बीते रविवार (22 नवंबर, 2026) को एक पोस्ट लिखा. इसमें इस शाही शादी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया. हालांकि अनंत सिंह का नाम कहीं भी पोस्ट में नहीं लिखा गया है. लोग इस प्रतिक्रिया को अनंत सिंह की बेटी की शादी से जोड़कर देख रहे हैं.

'समाज की वास्तविक स्थिति बेहद खराब'

शिवानंद तिवारी ने पोस्ट में लिखा है, "बिहार की गरीबी और शाही शादी का तामझाम… बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में है. बड़ी-बड़ी सड़कें बन गई हैं और राजधानी में विकास का तामझाम भी दिखाई देता है, लेकिन समाज की वास्तविक स्थिति बेहद खराब है. राज्य के 40 से 45 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता. उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई नहीं बढ़ती और लंबाई के अनुपात में उनका वजन नहीं होता."

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शिवानंद तिवारी के अनुसार, बिहार जैसे गरीब राज्य में एक शादी के नाम पर जिस तरह धन और वैभव का प्रदर्शन हो रहा है, वह अश्लील लगता है. जैसे बिहार की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है. यह गरीबों के जले पर नमक छिड़कने के समान है.

'अश्लीलता पर ताली बजाना सामाजिक चरित्र…'

फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा, "इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े लोग, मंत्री और संभवतः मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. वे इस धन के अश्लील प्रदर्शन में शामिल होकर अनजाने में ही उसे सामाजिक और सार्वजनिक वैधता प्रदान करेंगे. विडंबना यह है कि हमारे समाज में अश्लीलता पर ताली बजाना ही सामाजिक चरित्र बनता जा रहा है…"

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