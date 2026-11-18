Montra Electric Super Auto: इंडिया में इलेक्ट्रिक कारों के साथ कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से काफी किफायती हैं और जेब पर खर्च भी कम पड़ता है. इस बीच मार्केट में एक और इलेक्ट्रिक ऑटो लॉन्च हुआ है. दरअसल मुरुगप्पा ग्रुप के क्लीन मोबिलिटी ब्रांड मोंट्रा इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सुपर ऑटो का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि भारतीय बाजार में इस नए सुपर ऑटो की एक्स-शोरूम कीमत 3.97 लाख रुपये रखी गई है और यह 5 रंगों के ऑप्शन में उपलब्ध होगा. तो चलिए खबर में जानतें हैं कि यह ऑटो कितना रेंज और इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं.

180 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज

बता दें कि नए मोंट्रा सुपर ऑटो में 10.6 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 180 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है. जबकि इसके साथ मिलने वाले ऑफ-बोर्ड 40A चार्जर की मदद से बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है.

वहीं इसमें 10 kW की परमानेंट मैग्नेट मोटर लगी है जो 60 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है. इसकी 32 प्रतिशत ग्रेडेबिलिटी इसे खड़ी चढ़ाई और फ्लाईओवर पर भी आसानी से चढ़ने की ताकत देती है.

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कार जैसे आधुनिक फीचर्स

जानकारी दें दे कि इस इलेक्ट्रिक ऑटो की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला हिल-होल्ड असिस्ट फीचर है. जो आमतौर पर आधुनिक कारों में देखने को मिलता है. यह फीचर ढलान पर गाड़ी को पीछे लुढ़कने से रोकता है. जिससे ड्राइवर को ट्रैफिक में काफी आसानी होती है.

वहीं इसके अलावा इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स और पार्क असिस्ट और ड्राइविंग के लिए Eco, ड्राइव और पॉवर जैसे तीन खास राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं.

मिलता है ज्यादा लगेज स्पेस

वहीं इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए मोंट्रा सुपर ऑटो के फ्रंट में हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ डबल-फोर्क कॉइल-स्प्रिंग सस्पेंशन और 120/80 R12 रेडियल ट्यूबलेस टायर्स लगाए गए हैं.

जबकि रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए बड़ी LED हेडलाइट्स और केबिन लाइट दी गई है. यात्रियों के सामान के लिए पीछे की तरफ खुलने वाले टेल-गेट के साथ एक बड़ा लगेज केबिन भी मौजूद है.

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