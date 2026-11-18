कम निवेश में यात्री परिवहन का बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है. यही वजह है कि छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक ऑटो रिक्शा की मांग बनी हुई है. खास बात यह है कि अब बाजार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में खरीदार अपने बजट और जरूरत के हिसाब से वाहन चुनकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं.

हालांकि ऑटो रिक्शा खरीदते समय केवल उसकी कीमत देखना पर्याप्त नहीं है. इंजन की पावर, माइलेज, मेंटेनेंस खर्च, यात्रियों को बैठाने की क्षमता और रोजाना चलने की दूरी जैसे फिचर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ ऑटो रिक्शा मॉडल्स के बारे में, जो कम बजट में अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं.

Bajaj Compact RE है लोकप्रिय

बजाज का नाम ऑटो रिक्शा सेगमेंट में काफी लोकप्रिय है. कंपनी का कॉम्पैक्ट RE उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जो कम निवेश में यात्री परिवहन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. यह पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और डीजल जैसे फ्यूल विकल्पों में उपलब्ध है. इसमें 236.2cc का इंजन मिलता है. इसके सीएनजी वेरिएंट की पावर लगभग 7.3kW है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.22 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि अलग-अलग फ्यूल वेरिएंट के माइलेज और परफॉर्मेंस में अंतर हो सकता है. शहर के भीतर छोटी और मध्यम दूरी के सफर के लिए यह शानदार विकल्प है.

TVS King Deluxe होगा उपयोगी

टीवीएस किंग डीलक्स भी ऑटो रिक्शा खरीदने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है. यह पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी फ्यूल विकल्पों में उपलब्ध है. इसकी खासियत शहरों में रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से इसका उपयोगी डिजाइन है. इस मॉडल की कीमत लगभग 2.23 लाख से 2.49 लाख रुपये के बीच बताई जाती है. इसके कुछ वेरिएंट में 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज का दावा किया जाता है. कम बजट में पारंपरिक ऑटो रिक्शा खरीदने वालों के लिए यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

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Piaggio Ape City है शानदार विकल्प

पियाजियो का आपे सिटी भी कमर्शियल थ्री-व्हीलर सेगमेंट में जाना-पहचाना नाम है. यह अलग-अलग फ्यूल विकल्पों में उपलब्ध है. इसकी मजबूत चेसिस और उपयोगी केबिन इसे रोजाना यात्रियों को ढोने के काम के लिए उपयोगी बनाते हैं. इसके अलग-अलग वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 2.22 लाख से 2.55 लाख रुपये तक है. हालांकि कीमत फ्यूल टाइप और मॉडल के अनुसार बदलती है. जिन लोगों को कम बजट में व्यावसायिक वाहन चाहिए, वे इसके अलग-अलग वेरिएंट के बारे में सोच सकते हैं.

Mahindra Alfa DX भी बेहतरीन

महिंद्रा अल्फा DX उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो इलेक्ट्रिक के बजाय डीजल से चलने वाला ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं. इसमें लगभग 7kW की पावर मिलती है. इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये से शुरू होती है. इसकी खासियत इसका व्यावसायिक इस्तेमाल के हिसाब से तैयार किया गया डिजाइन है. कंपनी का यह मॉडल इलाकों के लिए बेहतरीन हो सकता है, जहां लंबी दूरी तक वाहन चलाना पड़ता है और चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है. इसके माइलेज का दावा लगभग 28.9 किलोमीटर प्रति लीटर है.

Mahindra UDO नए विकल्पों के साथ

इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बढ़ती मांग को देखते हुए महिंद्रा ने भी इस सेगमेंट में नए विकल्प पेश किए हैं. महिंद्रा उड़ो इसी कैटेगरी का एक आधुनिक इलेक्ट्रिक ऑटो है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 3.79 लाख रुपये बताई जाती है. इसमें 10kW की मोटर और 52Nm का टॉर्क मिलता है. कंपनी के दावों के मुताबिक इसकी सर्टिफाइड रेंज 265 किलोमीटर तक है, जबकि वास्तविक परिस्थितियों में लगभग 200 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है. इसमें अलग-अलग ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं. कम रनिंग कॉस्ट और लंबी रेंज चाहने वाले चालकों के लिए यह शानदार विकल्प हो सकता है.

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