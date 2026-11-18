केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. राजू ने कहा कि आजम को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न दिए जाने की बात गलत है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल सुनवाई के लिए लगाने की बात कही. इस दौरान बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा, "अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा."

ईडी ने क्या दलीलें दी?

ED की ओर से यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया. इसके अलावा, गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को तामील कराए जाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की ED की मांग पर भी विचार नहीं किया गया.

उन्होंने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया. ऐसा लग रहा था कि अदालत ने मामले का अंतिम फैसला ही सुना दिया हो.

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी और इस दौरान केंद्रीय एजेंसी पर सख्त टिप्पणी की. आजम खान इस समय यूपी के डासना जेल में बंद हैं. उन्हें आज रिहा किया जाना है. ऐसे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत मिलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से उन्हें जेल के गेट पर ही ED ने हिरासत में लिया, वह मौजूदा कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है.

कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया.