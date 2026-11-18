Helmet With Airbag: कार और बाइक की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसके चलते एक्सीडेंट भी बढ़ गए हैं. रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए कंपनियां गाड़ियों में कई तरह से सेफ्टी फीचर्स दे रही है. जबकि अब बाइक से चलने वालों के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.

जिसमें बाइक राइडर्स जैसे ही अपनी गाड़ी से गिरता है उसका हेलमेट एयरबैग बन जाता है. तो चलिए जानते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई और इसके पीछे की तकनीकी सच्चाई क्या है.

वीडियो हुआ तेजी से वायरल

इस समय सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल हुआ है बाइक सवार जैसे ही सड़क पर गिरता है उसके द्वारा पहने गए हेलमेट से तेजी से हवा निकलती है और वह एयरबैग की तरह फूलकर उसके पूरे शरीर और सिर को सुरक्षित रूप से घेर लेता है.

जबकि अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग इसे सड़क सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार बता रहे हैं और भारत जैसे देशों में भी ऐसे एयरबैग हेलमेट अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: High Maintenance Cars: आपकी जेब की दुश्मन हैं ये पांच तरह की कारें, खरीदने से पहले कई बार सोचें

किस देश में बना यह हेलमेट?

बता दें कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक को चीन में किसी कंपनी ने बनाया है. लेकिन जब इन दावों की गहराई से जांच की गई तो सामने आया कि किसी भी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है. जिसका मतलब है कि किसी भी कंपनी ने ऐसा कोई हेलमेट नहीं बनाया है.

वायरल वीडियो असली नहीं है

जानकारी दें दे कि ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वायरल वीडियो असली नहीं है. बल्कि इसे कंप्यूटर-जेनेरेटेड इमेजरी या AI की मदद से बनाया गया एक कॉन्सेप्ट वीडियो लगता है.

क्या हभविष्य में बनेगा हेलमेट एयरबैग?

आपको बता दें कि भले ही यह वायरल वीडियो एनिमेटेड हो लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एयरबैग तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है. वर्तमान में मोटरसाइकिल राइडर्स के लिए एयरबैग वेस्ट और राइडिंग जैकेट्स बाजार में पहले से अवेलेबल हैं. जो दुर्घटना के समय सेंसर के जरिए तुरंत खुल जाती हैं. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सालों में हेलमेट में भी एयरबैग आने लगेगा.

यह भी पढ़ें: Hanon Systems HICE Module: BMW iX3 को मिलेगी इस नई टेक्नोलॉजी की ताकत, जानें क्या है खास?