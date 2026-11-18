Hanon Systems HICE Module: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन दिनों पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज्यादा फोकस कर रही है. जिसके चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं. इस बीच अब खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने में रेंज, फास्ट चार्जिंग और थर्मल मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है. लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकालने के BMW ग्रुप और ग्लोबल थर्मल मैनेजमेंट कंपनी हनॉन सिस्टम्स ने हाथ मिलाकर एक बेहद ही शानदार तकनीक विकसित की है.

आपको बता दें कि इस नई तकनीक का नाम हाईली इंटीग्रेटेड कूलिंग एंटिटी थर्मल मैनेजमेंट मॉड्यूल है. जिसका पहली बार प्रोडक्शन इस्तेमाल BMW की शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी BMW iX3 में किया गया है. तो चलिए इस खबर में जानते हैं कि यह नई तकनीक कैसे काम करती है और इससे BMW iX3 को क्या बड़े फायदे मिलेंगे.

क्या है HICE थर्मल मैनेजमेंट मॉड्यूल?

जानकारी दें दे कि इलेक्ट्रिक कारों में कूलिंग और हीटिंग के लिए कई अलग-अलग पुर्जे और लंबी पाइपलाइन लगाई जाती है. जिससे गाड़ी का वजन बढ़ता है और जगह भी ज्यादा घिरती है.

लेकिन हनॉन सिस्टम्स और BMW द्वारा तैयार किए गए HICE मॉड्यूल में इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, वाटर-कूल्ड कंडेनसर, हीट एक्सचेंजर और चिलर जैसे सभी प्रमुख हिस्सों को एक ही कॉम्पैक्ट यूनिट में जोड़ दिया गया है. इससे कार के अंदर बेहतर स्पेस मिलता है.

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महज 16 किलोग्राम वजन

आपको बता दें कि इस एडवांस थर्मल मैनेजमेंट यूनिट का कुल वजन सिर्फ 16 किलोग्राम है. जो इसे बेहद हल्का और कॉम्पैक्ट बनाता है. यह मॉड्यूल रेफ्रिजरेंट के बहाव और तापमान को बेहद सही तरीके से कंट्रोल करता है.

जबकि इसका सीधा फायदा यह होता है कि गाड़ी की बैटरी हमेशा अच्छे तापमान पर काम करती है. जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है और BMW iX3 को सिंगल चार्ज पर ज्यादा लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है.

मिला PACE अवॉर्ड

बता दें कि हनॉन सिस्टम्स को इस तकनीक के लिए 2026 PACE इनोवेशन अवॉर्ड भी मिला है. जो कंपनी के इतिहास में चौथा PACE अवॉर्ड है. ऑटोमोटिव सेक्टर में इस अवॉर्ड को इनोवेशन का सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता है. BMW iX3 में इस तकनीक के सफल इस्तेमाल के बाद भविष्य में BMW की अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी यह सिस्टम देखने को मिल सकता है.

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