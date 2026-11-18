मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (18 नवंबर, 2026) को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई एजेंडों पर मुहर लगी. कैंसर मरीजों को बड़ी राहत दी गई है. दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज में बेहतर सुविधा मिलेगी.

दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा सिर एवं गर्दन (Head & Neck) कैंसर अस्पताल के संचालन की स्वीकृति दी गई है. इस महत्वपूर्ण निर्णय से दरभंगा सहित आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

दूसरी ओर बिहार में डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती देने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. इस महत्वपूर्ण निर्णय से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा और सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी.

पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण से बिहार में शोध, तकनीक और नवाचार को नई गति मिलेगी. इसके निर्माण के लिए 305 करोड़ की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है. इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिहार में उच्चस्तरीय अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे.

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बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे से विकास को मिलेगी गति

बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी. सरकार ने बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने एवं विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ की स्वीकृति दी है.

इस महत्वपूर्ण निर्णय से एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा. यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा और आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा. इसके निर्माण से आवागमन सुगम होगा, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर सृजित होंगे.

वहीं सरकार ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने, स्थानीय निकायों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है. इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा.

कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिजली पर निर्भरता कम होगी, पंचायत सरकार भवनों में ऊर्जा सुविधाएं बेहतर होंगी.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों एवं जल मीनारों पर 5 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.

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