इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी आईपीएल 2027 की तैयारी सभी 10 टीमों ने शुरू कर दी है. मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी-अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी की. इस बार मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड और शिमरन हेटमायर समेत कई बड़े खिलाड़ी रिलीज किए गए. अब 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन का आयोजन होगा. यहां जानें नीलामी में किस टीम के पास कितना पैसा रहेगा.

आईपीएल 2027 की नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा लखनऊ सुपर जायंट्स के पास रहेगा. लखनऊ 47.45 करोड़ रुपये लेकर ऑक्शन में उतरेगी. वहीं सबसे कम पैसा गुजरात टाइटंस के पास रहेगा. जीटी सिर्फ 8.75 करोड़ रुपये लेकर ऑक्शन में बैठेगी. कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 40 करोड़ से ज्यादा की रकम रहेगी. दिल्ली भी 39.50 करोड़ रुपये के साथ बोली लगाने आएगी.

बता दें कि 3 दिसंबर को आईपीएल 2027 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. अभी दुनियाभर के खिलाड़ी ऑक्शन के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. 23 नवंबर, 2026 को रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगी. इसके बाद बीसीसीआई 3 दिसंबर को नीलामी के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी करेगी.

नीलामी से पहले के आईपीएल के कुछ अहम अपडेट्स

खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने की तिथि- 23 नवंबर, 2026

अतिरिक्त खिलाड़ी अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि:- 27 नवंबर, 2026

नीलामी के लिए अंतिम खिलाड़ियों की सूची जारी होने की तिथि- 3 दिसंबर, 2026

आईपीएल 2027 मिनी-नीलामी की तिथि- 16 दिसंबर, 2026 (गोवा में)

आईपीएल 2027 ऑक्शन में किस टीम के पास रहेगा कितना पैसा?

लखनऊ सुपर जायंट्स- 47.45 करोड़ रुपये

कोलकाता नाइट राइडर्स- 41.65 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद- 40.15 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स- 39.50 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस- 32.60 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स- 28.05 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स- 27.05 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स- 18.60 करोड़ रुपये

आरसीबी- 14.15 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटंस- 8.75 करोड़ रुपये

🚨 IPL 2027 MINI-AUCTION: ALL 10 TEAMS RELEASED PLAYERS LIST! 🔥 RCB: Jacob Bethell, Richard Gleeson, Mangesh Yadav, Vihaan Malhotra, Satvik Deswal. GT: Ishant Sharma, Luke Wood, Kulwant Khejroliya, Shahrukh Khan, Connor Esterhuizen. SRH: Travis Head, Kamindu Mendis, Jaydev Unadkat, Dilshan Madushanka, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Shivam Mavi, Gerald Coetzee, David Payne. RR: Shimron Hetmyer, Tushar Deshpande, Adam Milne, Kwena Maphaka, Kuldeep Sen, Yudhvir Singh, Vignesh Puthur, Ravi Singh. PBKS: Lockie Ferguson, Mitchell Owen, Nehal Wadhera, Pyla Avinash, Praveen Dubey, Vishal Nishad. DC: Mitchell Starc, Nitish Rana, Abishek Porel, Pathum Nissanka, Ben Duckett, Karun Nair, Sahil Parakh, Dushmantha Chameera, Rehan Ahmed, Ajay Mandal. KKR: Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Ajinkya Rahane, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, Akash Deep, Umran Malik, Navdeep Saini, Tejasvi Dahiya, Blessing Muzarabani, Daksh Kamra, Luvnith Sisodia. MI: Trent Boult, Deepak Chahar, Allah Ghazanfar, Atharva Ankolekar, Keshav Maharaj, Mohammed Izhar, Danish Malewar, Mayank Markande, Mayank Rawat. CSK: MS Dhoni, Prashant Veer, Matthew Short, Matt Henry, Zak Foulkes, Aman Khan, Kuldip Yadav, Akash Madhwal, Dian Forrester, Macneil Norronha. LSG: Avesh Khan, Anrich Nortje, Wanindu Hasaranga, Matthew Breetzke, George Linde, Naman Tiwari, Arshin Kulkarni. Which team's release list surprised you the most? — Rajnesh Yadav (@CricN1) November 17, 2026

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