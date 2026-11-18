बिहार को एक और पुल की सौगात मिलने जा रही है. कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक निर्मित छह लेन का 'नीतीश सेतु' बनकर तैयार हो गया है. करीब 5,571 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल को 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. उद्घाटन से पहले इस पुल के नामकरण को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देते हुए पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने की घोषणा की है. सबसे बड़ी बात है कि इस पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं?

बुधवार (18 नवंबर, 2026) को जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो इसको लेकर उनसे सवाल किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली के राजापाकर प्रखंड स्थित बनघारा गांव में संतोष कुमार कुशवाहा के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया ने उनसे कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने को लेकर सवाल किया.

हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर कुछ नहीं कहा. बस हाथ जोड़ा और प्रणाम करते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए.

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नाम को लेकर लगातार हो रही सियासत

गौरतलब हो कि इस पुल के नाम को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. तेजस्वी ने सरकार के मौजूदा फैसले पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया है. रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम लालू प्रसाद यादव या 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने की मांग की है. वहीं तेज प्रताप यादव ने भी लालू प्रसाद के नाम पर पुल का नामकरण करने की मांग उठाई है.

बता दें कि इस पुल के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने के साथ ही राजधानी पटना पर यातायात का दबाव कम होने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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