ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!

What To Watch And What To Skip: ओटीटी और थिएटर पर हर हफ्ते एक साथ दर्जनों फिल्में रिलीज होती हैं. इसमें साउथ से लेकर हॉलीवुड और हिंदी तक हर जॉनर की कई भाषाओं की फिल्में शामिल होती हैं. ऐसे में हर वीक के जैसे ही इस हफ्ते भी ओटीटी से थिएटर तक कई फिल्में आई हैं, जिसमें सिर्फ 3 फिल्मों को देख सकते हैं बाकी को आप स्किप भी कर सकते हैं नहीं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख भी सकते हैं. चलिए बताते हैं इनके बारे में.

थिएटर से ओटीटी पर क्या देखें?

बात की जाए कि थिएटर से ओटीटी तक दर्जनों फिल्में तो आईं लेकिन क्या देखा जाए तो इसमें सिर्फ तीन फिल्में हैं, जो आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं. इसमें एक तो रिकॉर्ड तोड़ बंपर कमाई भी कर रही है. देखिए लिस्ट...

पेद्दी हिंदी रिलीज

राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' तेलुगु फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं किया था. ये केवल बजट ही निकाल पाई थी. फिल्म को मिला जुला रिएक्शन मिला था. एबीपी की ओर से भी इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार मिले थे. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 341.82 करोड़ का बिजनेस किया था जबकि इसका बजट 350 करोड़ था. फिल्म ओटीटी पर आ चुकी है. पहले इसे साउथ की भाषाओं में रिलीज किया गया था लेकिन बाद में अब इसे हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज कर दिया गया है. ऐसे में आप इस फ्रैश जोड़ी को देखना चाहते हैं तो घर बैठे देख सकते हैं. अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

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गट्टा कुश्ती 2

'गट्टा कुश्ती 2' एक तमिल की स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का बजट 27 करोड़ था. जबकि फिल्म ने बजट से ज्यादा मोटी कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 55.52 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 41.20 करोड़ और ओवरसीज में 8.30 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म का स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें विष्णु, ऐश्वर्या लक्ष्मी और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी का किरदार काफी पसंद किया गया है. वो एक मजबूत फीमेल कैरेक्टर में नजर आईं. इस फिल्म को आप थिएटर में देख सकते हैं और ये अच्छा ऑप्शन हो सकती है. लेकिन फिल्म हिंदी में उपलब्ध नहीं है.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' एक हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर फिल्म है. ये इंडिया में आते ही छा गई है. सैकनिल्क की मानें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 60.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और इसके बाद ये इंडिया में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई. फिल्म दूसरे दिन भी बंपर कमाई कर रही है. इसे क्रिटिक्स और दर्शकों की ओर से भी अच्छा रिस्पांस मिला है. अगर आप कुछ नया देखने की तलाश कर रहे हैं तो इस वीकेंड ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

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मुसाफिर कैफे

विक्रांत मैसी की सीरीज 'मुसाफिर कैफे' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल में है. ये दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित सीरीज है, जिसमें विक्रांत मैसी ने अहम रोल प्ले किया है. इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. 8 एपिसोड की ये सीरीज रिलीज के बाद से ही नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है. इसमें विक्रांत के साथ ही वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ऐसे में ये सीरीज भी इस वीक देखने के लिए आपके लिए अच्छा ऑप्शन है.

कॉन सिटी

इसके साथ ही अगर क्राइम थ्रिलर फिल्म और सीरीज देखना पसंद करते हैं तो साउथ की फिल्म 'कॉन सिटी' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसे तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में देखा जा सकता है. फिल्म जबसे नेटफ्लिक्स पर आई है तभी से टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में फिल्मों की कैटेगरी में नंबर 1 पर बनी हुई है. इसमें अर्जुन दास, अन्ना बेन और योगी बाबू जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

क्या-क्या स्किप करें?

राव बहादुर

अगर आप साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो आप 'राव बहादुर' को ओटीटी पर देख सकते हैं. इसे 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध है. महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर ने इस फिल्म का निर्माण किया है. अगर आप ऐसी फिल्में नहीं देखना पसंद करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं.

बालन द बॉय

'बालन द बॉय' को 31 जुलाई को जी5 पर रिलीज किया गया. ये मलयालम की साइकोलॉजिकल सर्वाइल ड्रामा फिल्म है. इसमें एक बच्चे की कहानी को दिखाया गया है. अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं तो देख सकते हैं वरना स्किप भी करक सकते हैं. हालांकि, इस फिल्म की कहानी को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया है लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही साबित हो पाई.

बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर सीजन 2

'बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर सीजन 2' को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है. 'बैटमैन' सीरीज की ये फिल्म दर्शकों की पसंदीदा है. ये एनिमेटेड सीरीज है. अगर आपको एनिमेटेड फिल्में पसंद हैं और बैटमैन के शौकीन हैं तो देख सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं. वैसे भी ये बच्चों की पसंदीदा है तो बच्चे ज्यादा एन्जॉय कर सकते हैं.

द लीजेंड ऑफ कर्ण

इस लिस्ट में एक और एनिमेटेड फिल्म है, जिसे आप वीकेंड पर देख सकते हैं. 'द लीजेंड ऑफ कर्ण' एनिमेटेड फिल्म है. इसे 31 जुलाई को रिलीज किया गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं. इस सीरीज में महाभारात की कहानी के कर्ण को दिखाया गया है. ये 'महावतार नरसिम्हा' जैसी है, जिसे देख सकते हैं. वरना स्किप भी कर सकते हैं.