Auto Awards 2026 में किसका बजेगा डंका? आज फैसला
ABP Live Auto Awards 2026: इस बार 20 से ज्यादा नई कारों और बाइक्स के बीच मुकाबला है. जहां इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर जूरी की विशेष नजर है.
ABP Live Auto Awards 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज अपने सबसे रोमांचक दौर से गुजर रही है. हर रोज नई टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर्स और पर्यावरण के अनुकूल इंजन वाली गाड़ियां सड़कों पर उतर रही हैं. इस बीच देश के प्रतिष्ठित एबीपी लाइव ऑटो अवार्ड्स 2026 के विजेताओं की घोषणा आज होने जा रही है. चौथे संस्करण में प्रवेश कर चुके इस अवॉर्ड सेरेमनी में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प हो चुका है. जहां देश की प्रमुख कार और बाइक निर्माता कंपनियां अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं.
बता दें कि, इस साल जज के सामने देश भर से लगभग 20 नई कारों और बाइक्स को आंकने की चुनौती थी. जबकि कंपनियों ने खुद को साबित करने के लिए बेस्ट-इन-क्लास फीचर्स पेश किए हैं. आज यह साफ हो जाएगा कि ऑटो इंडस्ट्री की इस कड़े मुकाबले वाली रेस में कौन सी कारें और बाइक्स बाजी मारकर ट्रॉफी जीतेगी.
ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस
बता दें कि, इस साल के ऑटो अवॉर्ड्स की सबसे बड़ी खासियत पर्यावरण के प्रति इंडस्ट्री का तेजी से बदलता रुझान है. जूरी मेंबर्स के मुताबिक, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रीनर फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा रहा है. यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के भी बिल्कुल अनुकूल है. जिसमें देश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है.
सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि अब पेट्रोल कारों को भी पहले से कहीं ज्यादा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है. हाईब्रिड पावरट्रेन तकनीक के आने से पेट्रोल गाड़ियों का माइलेज तो बढ़ा ही है और साथ ही उनसे होने वाला हानिकारक उत्सर्जन भी काफी कम हुआ है.
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इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ा दबदबा
आपको बता दें कि, इस बार अवार्ड शो में 20 नई गाड़ियों में से बड़ी संख्या इलेक्ट्रिक वाहनों की है. अब ईवी केवल कुछ लोगों का विकल्प नहीं रह गई हैं. बल्कि वे मेनस्ट्रीम के ऑटो बाजार में अपनी मजबूत धाक जमा चुकी हैं. कम रनिंग कॉस्ट और आकर्षक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के चलते आम कार खरीदार अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं.
बाजार के इस बढ़ते ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एबीपी लाइव ऑटो अवार्ड्स ने इस साल अपनी EV कैटेगरी का दायरा भी काफी बढ़ा दिया है. विजेताओं को चुनते समय केवल सिंगल-चार्ज ड्राइविंग रेंज पर ही नहीं, बल्कि वैल्यू फॉर मनी और रोजमर्रा के इस्तेमाल जैसे अहम पैमानों पर भी गहराई से परखा गया है.
डीजल की घटी मांग
बता दें कि, इलेक्ट्रिक के साथ-साथ सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों ने भी बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी न सिर्फ स्वच्छ विकल्प है बल्कि डेली उपयोग के मामले में बेहद किफायती भी साबित हो रही है. एक तरफ जहां डीजल गाड़ियों की लोकप्रियता और मांग में लगातार गिरावट देखी जा रही है.
वहीं दूसरी तरफ सीएनजी और ईवी जैसी वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकें देश के कुल ईंधन बिल को घटाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं. आज के नतीजों में यह साफ देखने को मिलेगा कि जज ने पर्यावरण सुरक्षा और आम आदमी की जेब दोनों का ध्यान रखने वाली गाड़ियों को कितना तवज्जो दिया है. आज यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कार ऑफ द ईयर और बाइक ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब किस कंपनी के सिर सजता है.
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