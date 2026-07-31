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हिंदी न्यूज़ऑटोतीन महीने में लॉन्च होने वाली हैं ये धाकड़ SUVs, मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

तीन महीने में लॉन्च होने वाली हैं ये धाकड़ SUVs, मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

Upcoming SUVs List: अगर आप नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जानिए अगले तीन महीने में लॉन्च होने वाली नई एसयूवी और उनमें मिलने वाले दमदार फीचर्स.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 31 Jul 2026 03:57 PM (IST)
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Upcoming SUVs List: अगर आप नई एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. अगले तीन महीने में कई बड़ी ऑटो कंपनियां अपनी नई एसयूवी लॉन्च करने वाली हैं. इनमें नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और दमदार डिजाइन देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कौन-सी एसयूवी जल्द बाजार में आने वाली हैं.

Mahindra vision S

महिंद्रा अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV Vision S लॉन्च कर सकती है. यह सब-4 मीटर सेगमेंट में आएगी और इसका लुक XUV 3XO के बराबर हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें बॉक्सी बॉडी, ऊंचा बोनट और चौड़े व्हील आर्च देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा कनेक्टेड केबिन, ADAS सेफ्टी फीचर्स और कई प्रीमियम टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है. इंजन के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प मिल सकते हैं. कंपनी इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है.

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Mahindra Scorpio N Facelift

महिंद्रा 2026 में Scorpio N Facelift लॉन्च कर सकती है. इसमें  2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. नई SUV में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नई LED लाइटिंग, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर ADAS सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके साथ एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलने की संभावना है. माना जा रहा है कि कंपनी इसे अपने इंडिपेंडेंस डे इवेंट के दौरान पेश कर सकती है.

Next Generation Mahindra Bolero

महिंद्रा 2026 में Scorpio N Facelift के साथ लॉन्च Next Generation Mahindra Bolero भी लॉन्च कर सकती है. नई SUV में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ नई फ्रंट ग्रिल, LED लाइटिंग, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर ADAS सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसका डेब्यू अपने इंडिपेंडेंस डे इवेंट के दौरान कर सकती है.

खरीदने से पहले क्या करें?

अगर आप अगले कुछ महीनों में नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन लॉन्च का इंतजार कर सकते हैं. नई कारों के आने से आपको ज्यादा फीचर्स और नए विकल्प मिल सकते हैं. साथ ही पुरानी कारों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. यह गाड़ीयां सभी नए फीचर्स के साथ आएंगी. कुल मिलाकर, अगले तीन महीने ऑटो सेक्टर के लिए काफी खास रहने वाले हैं. कई नई एसयूवी भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली हैं. ऐसे में नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के पास पहले से ज्यादा विकल्प होंगे.

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Published at : 31 Jul 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Auto News Mahindra Vision S Next Generation Mahindra Bolero SUV Launch 2026
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