Scorpio-N छोड़कर Innova क्यों खरीद रही BMC? चौंका देगी वजह

BMC Scorpio-N Debate: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) एक अलग ही विवाद में फंस गयी है. दरअसल, बीएमसी ने अपने उच्च अधिकारियों के लिए महिन्द्रा की स्कॉर्पियो-एन (Mahindra Scorpio-N) खरीदी थी. इसके 6 महीने बाद ही अधिकारियों ने स्कार्पियो-एन को टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) से बदलने का सुझाव रख दिया.

अधिकारियों का मानना था की स्कॉर्पियो-एन काफी झटके देती है, जिससे उनको कमर दर्द की समस्या होने लगी है. अब विशेषज्ञों का भी कहना है कि स्कॉर्पियो-एन की ऑटोमेटिक इंजिनियरींग को देखा जाए, तो अधिकारियों की मांगे गलत नहीं हैं. इस विवाद के बाद कार खरीदारों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि स्कॉर्पियो-एन और इनोवा दोनों ही मजबूत गाड़ियां हैं तो फिर एक से ड्राइवर को कमर दर्द और दूसरी को ड्राइवर के लिए आरामदायक क्यों माना जा रहा है?

स्कॉर्पियो-एन की सबसे बड़ी दिक्कत

असली फर्क दोनों गाड़ियों के मूल स्वभाव में है. स्कॉर्पियो-एन पूरी तरह से एक मजबूत एसयूवी है. इसे पत्थरों और खराब रास्तों पर आसानी से चलने के लिए ऊंचा बनाया गया है. सड़क पर रौब जमाने के लिए इसकी ऊंचाई ज्यादा रखी गई है और इसका लुक काफी दमदार और आक्रामक है. दरअसल, स्कॉर्पियो-एन की ऊंचाई ज्यादा होने से इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी ऊंचा होता है. इस कारण से जब यह एसयूवी किसी गड्ढे में गिरती है या तेजी से मुड़ती है तो ऊंचाई ज्यादा होने के कारण गाड़ी बहुत अधिक दाएं-बाएं डोलने लगती है. इसे ऑटोमोबाइल की भाषा में हेड टॉस या बॉडी रोल कहते हैं. अगर आप इसकी पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, तो किसी कम ऊंचाई वाली गाड़ी के मुकाबले आपको कहीं ज्यादा तेज और जोरदार दाएं-बाएं के झटके लगेंगे. दूसरी और इनोवा क्रिस्टा की ऊंचाई, स्कॉर्पियो-एन के मुकाबले काफी कम है, जिससे इसमें झटके कम लगते हैं.

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सस्पेशंन का सख्त होना

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन का सस्पेंशन बहुत मजबूत है, जिसे भारी झटके और पथरीले रास्ते झेलने के लिए बनाया गया है. लेकिन इसका नुकसान यह है कि शहर में कम स्पीड पर चलते समय यह छोटे-मोटे गड्ढों और सड़क के जोड़ों के झटकों को सोख नहीं पाता. सस्पेंशन बड़े गड्ढों के लिए तैयार रहता है, इसलिए छोटे-छोटे धक्के सीधे गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों तक पहुँचते हैं और केबिन हिलने लगता है. लेकिन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के इंजिनीयरों का केवल एक ही लक्ष्य था, यात्रियों को आराम देना. इसलिए इनोवा का सस्पेंशन धीमी स्पीड पर बहुत ही आरामदायक और लचीला बनाया गया है. इसे इस तरह बनाया गया है कि यह शहर के स्पीड ब्रेकरों और मुंबई के खतरनाक गड्ढों के झटकों को आसानी से झेल लेता है. इससे गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों तक सड़क के झटके और कंपन बिल्कुल नहीं पहुंचते.

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