नई Slavia की एंट्री, Verna और होंडा सिटी की बढ़ी टेंशन?

Skoda Slavia Facelift: भारत में इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि सेडान कारों के शौकीनों की तादात बढ़ती जा रही है. अभी मार्केट में हुंडई वरना होंडा सिटी का क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन इस बीच प्रीमियम सेडान सेगमेंट में अपना दबदबा बनाने के लिए स्कोडा अपनी लोकप्रिय कार स्लाविया का फेसलिफ्ट मॉडल पेश करने जा रही है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि 18 अगस्त 2026 को नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया जाएगा.

बता दें कि, इस खबर के सामने आते ही मिड-साइज सेडान सेगमेंट में खलबली मच गई है. खासतौर पर हुंडई वरना और होंडा सिटी जैसी कारों के लिए अब मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है. तो चलिए जानते हैं कि नई स्लाविया में ऐसा क्या खास है जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे शानदार कार बना सकता है.

कितना हुआ स्लाविया में बदलाव?

आपको बता दें कि, नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर डिजाइन में कंपनी ने कार को पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लुक दिया है. कार के फ्रंट में अपडेटेड बंपर के साथ एक नई रीडिजाइन्ड ग्रिल देखने को मिलेगी जिसमें लाइटिंग एलिमेंट्स मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही स्लीक और नए एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जो रात में बेहतर विजिबिलिटी देंगे.

वहीं, कार की साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन वाले 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं. जो इसके एटीट्यूड को और भी ज्यादा निखारते हैं. पीछे की तरफ नए एलईडी टेल लैंप्स और कनेक्टेड लाइट बार दिए जा सकते हैं जिससे यह कार सड़क पर दूर से ही अलग नजर आएगी. कुल मिलाकर कार का जाना-पहचाना एयरोडायनामिक शेप वैसा ही रखा गया है लेकिन नए कॉस्मेटिक बदलावों से इसमें एक नई जान आ गई है.





यह भी पढ़ें: Tata ला रही Mini Sierra, महिंद्रा भी खास लॉन्चिंग के साथ मैदान में

फीचर्स में क्या मिलेगा नया?

आपको कार के अंदर कदम रखते ही एक लग्जरी और हाई-टेक माहौल का अहसास होगा. हालांकि डैशबोर्ड का बेसिक लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा लेकिन इसमें कई बड़े और काम के फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं. सबसे खास बात यह है कि अब इसमें 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. जो गाड़ी की सारी जानकारी साफ तरीके से दिखाएगा.

जबकि इसके अलावा 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है. यात्रियों के आराम का ध्यान रखते हुए इसमें वेंटिलेटेड सीट्स के साथ-साथ अब रियर सीट मसाज का फीचर भी मिल सकता है. जो लंबी ड्राइविंग के दौरान थकावट नहीं होने देगा. सुरक्षा के मामले में 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं.

मिलेगा 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

आपको बता दें कि, स्कोडा ने इस कार में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है. कार में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन बने रहेंगे पहला 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल और दूसरा पावरफुल 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन. सबसे बड़ी खबर यह है कि 1.0-लीटर इंजन के साथ मिलने वाले पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हटाकर अब नया 8-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा.

इस नए 8-स्पीड गियरबॉक्स से शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और माइलेज में भी सुधार देखने को मिल सकता है. वहीं, जो लोग ज्यादा रफ्तार और थ्रिल पसंद करते हैं उनके लिए 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स का विकल्प पहले की तरह ही मौजूद रहेगा. दोनों ही इंजन में मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी जारी रखा जाएगा.





किसका बिगड़ेगा खेल?

जानकारी दें दे कि स्कोडा स्लाविया के मौजूदा मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत फिलहाल 10 लाख रुपये से लेकर 18.19 लाख रुपये के बीच है. नया फेसलिफ्ट मॉडल नए फीचर्स और 8-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आ रहा है. इसलिए इसकी कीमतों में थोड़ी बढ सकती हैं. ऐसा माना जा रहा है कि नई स्लाविया की शुरुआती कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये से 11 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

स्कोडा स्लाविया जैसे ही भारत में लॉन्च होगी इसका सीधा मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और फॉक्सवैगन वर्टस से होगा. वरना और होंडा सिटी पहले से ही एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती हैं. लेकिन स्लाविया का नया अवतार, बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकता है. सेडान लवर्स के लिए 18 अगस्त का दिन काफी धमाकेदार साबित होने वाला है.

यह भी पढ़ें: नई Brezza के 4 वेरिएंट, किसे खरीदना समझदारी?