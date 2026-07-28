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हिंदी न्यूज़ऑटोCarनई Brezza के 4 वेरिएंट, किसे खरीदना समझदारी?

नई Brezza के 4 वेरिएंट, किसे खरीदना समझदारी?

Maruti Brezza Variants Explained: मारुती ब्रेजा के LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वेरिएंट्स में क्या अंतर है? जानिए अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कौन सा मॉडल खरीदना सबसे समझदारी भरा सौदा रहेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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Maruti Brezza Variants Explained: भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुती सुजुकी ने अभी हाल ही में अपने सबसे चर्चित कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च की है. जिसके बाद इस एसयूवी की हर तरफ चर्चा हो रही है. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद और स्टाइलिश कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी ब्रेजा आपके लिए शानदार विकल्प बन सकती है. भारतीय कार बाजार में ब्रेज़ा की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है क्योंकि यह अपनी बेहतरीन माइलेज, कम मेंटेनेंस और दमदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है. 

अक्सर देखा जाता है कि जब कार बुक करने का समय आता है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वेरिएंट के चयन को लेकर होता है. कंपनी इस एसयूवी को मुख्य रूप से 4 अलग-अलग ट्रिम्स LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus में बेचती है. जिसके चलते आज हम इस खबर में हम इन चारों वेरिएंट्स के खास फीचर्स की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के सही फैसला ले सकें.

ब्रेजा LXi कम बजट में जरूरतें होंगी पूरी

बता दें कि, अगर आपका बजट कार खरीदने के लिए सीमित है और इसके बाद भी आप सिर्फ मजबूत 5-सीटर एसयूवी घर लाना चाहते हैं. तो ब्रेजा की बेस वेरिएंट LXi आपके लिए एक बहुत ही शानदार विकल्प साबित होता है. कंपनी ने इसमें कम कीमत के बावजूद जरूरी चीजों से कोई समझौता नहीं किया है. ब्रेजा LXi के फीचर्स:

  • सुरक्षा फीचर्स: 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएसपी और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.
  • आराम के फीचर्स: चारों पावर विंडोज, रियर AC वेंट्स, कीलेस एंट्री और हैलोजन हेडलाइट्स दिए गए हैं.
  • कमी: इसमें कंपनी की तरफ से म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, जिसे आप बाद में बाजार से लगवा सकते हैं.
  • यह वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए सबसे सही है जो बिना किसी दिखावे के एक सुरक्षित और सॉलिड कार चलाना चाहते हैं.

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ब्रेजा VXi वैल्यू फॉर मनी

जबकि VXi वेरिएंट को ब्रेजा की लाइन-अप का सबसे संतुलित और समझदारी भरा मॉडल माना जाता है. बेस वेरिएंट के मुकाबले यह आपकी रोज़मर्रा की ड्राइविंग को बेहद आरामदायक बना देता है. इस मॉडल के पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

  • इन्फोटेनमेंट सिस्टम: इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.
  • सुविधाएं: स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं.
  • ड्राइविंग सहूलियत: पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर्स और रियर एसी वेंट्स लंबे सफर में यात्रियों को बहुत राहत देते हैं.

अगर आप सीमित बजट में आधुनिक दौर के सारे काम के फीचर्स चाहते हैं, तो VXi पर दांव लगाना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा.


नई Brezza के 4 वेरिएंट, किसे खरीदना समझदारी?

ब्रेजा ZXi मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स 

अगर आप अपनी कार में स्टाइल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सनरूफ जैसी खूबियां देखना चाहते हैं. तो ZXi वेरिएंट आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा. यह मिड-वेरिएंट कार को काफी स्पॉटी और प्रीमियम लुक देता है.

  • एक्सटीरियर और लुक: इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16-इंच के अलॉय व्हील्स और ड्यूल LED प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स मिलती हैं.
  • कैबिन टेक: पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज़ कंट्रोल और बेहतर साउंड क्वालिटी के साथ बड़ा डिस्प्ले मिलता है.
  • कंफर्ट: रियर सेंटर आर्मरेस्ट और वॉइस कमांड सपोर्ट ड्राइविंग के अनुभव को और बेहतर बना देते हैं.

लॉन्ग ड्राइव के शौकीनों और फैंसी लुक्स पसंद करने वाले खरीदारों के लिए ZXi वेरिएंट पूरी तरह से पैसा वसूल साबित होता है.

ब्रेजा ZXi प्लस में मिलेगा फुल-लोडेड लग्जरी अनुभव

बता दें कि, यह ब्रेजा का सबसे टॉप-एंड वेरिएंट है जिसमें कंपनी ने अपनी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम मटीरियल का इस्तेमाल किया है. अगर आपके लिए बजट कोई परेशानी नहीं है तो यह मॉडल आपको सेगमेंट से ऊपर का अहसास कराता है. 

  • हाई-टेक फीचर्स: इसमें 360-डिग्री व्यू कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलता है.
  • प्रीमियम टच: वायरलेस फोन चार्जर, आर्केमिस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.
  • स्टाइलिश विकल्प: इसमें आपको डुअल-टोन कलर ऑप्शंस और रियर वाइपर-वाशर जैसी जरूरी सहूलियतें भी मिल जाती हैं.

जो लोग कार की हर एक टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहते हैं और सेफ्टी व लग्जरी के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहते उनके लिए ZXi प्लस पहली पसंद है.
नई Brezza के 4 वेरिएंट, किसे खरीदना समझदारी?

किस वेरिएंट को खरीदना रहेगा सही?

बता दें कि, ब्रेजा के चारों मॉडल अपने-अपने बजट के हिसाब से शानदार हैं. लेकिन भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ब्रेजा VXi सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट माना जाता है. लेकिन अगर आपको सनरूफ, अलॉय व्हील्स और स्पॉटी लुक्स पसंद है तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके ZXi खरीदना ज्यादा समझदारी वाला फैसला साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Jul 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Variants Explained Brezza LXi Vs VXi Vs ZXi Vs ZXi Plus Brezza Best Variant To Buy Maruti Brezza Price Mileage Specs
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