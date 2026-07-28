दमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी नई Toyota Hilux, जानें खासियत

टोयोटा ने अपनी मशहूर पिकअप ट्रक Hilux को नए अवतार में भारतीय बाजार में पेश किया है. न्यू जनरेशन Toyota Hilux में कंपनी ने पुराने मॉडल की मजबूती और ऑफ-रोड कैपेसिटी को बरकरार रखते हुए इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं.

अब यह पिकअप ट्रक पहले से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, बेहतर फीचर्स और मॉडर्न तकनीक के साथ आएगी. नई Hilux खासतौर पर उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है, जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ आराम और एडवांस फीचर्स भी मिलें.

क्यों है गाड़ी पॉपुलर?

Toyota Hilux सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के कई देशों में बेची जाती है. यह अपनी मजबूती, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और लंबे समय तक चलने की कैपेसिटी के लिए जानी जाती है. जहां Toyota Fortuner कुछ चुनिंदा बाजारों में मौजूद है, वहीं Hilux की पहुंच ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा है.

नई Hilux में कंपनी ने इसका रग्ड और मजबूत कैरेक्टर बरकरार रखा है. इसमें अभी भी लैडर फ्रेम चेसिस दिया गया है, जो इसे खराब रास्तों और ऑफ-रोड कंडीशन में मजबूत बनाता है. हालांकि, कंपनी ने इसके राइड और हैंडलिंग में सुधार किया है, जिससे अब यह सड़क पर पहले से ज्यादा आरामदायक महसूस होगी.

ऑफ-रोडिंग के मामले में नई Hilux पहले की तरह ही दमदार रहेगी. इसमें ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और 4x4 कैपेसिटी दी जाएगी, जिससे यह मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकेगी.

नई Hilux में क्या होगा खास?

नई Toyota Hilux में पहली बार इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है. इससे ड्राइविंग आसान हो जाएगी, खासकर शहर में पार्किंग करते समय स्टीयरिंग हल्का महसूस होगा. इससे ड्राइवर को कम मेहनत करनी पड़ेगी और ड्राइविंग फील बेहतर होगा.

नई Hilux के केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है. पुराने मॉडल की तुलना में इसमें ज्यादा आराम और मॉडर्न सुविधाएं देखने को मिलेंगी. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर क्वालिटी वाला डैशबोर्ड, ज्यादा प्रीमियम सीटें, बेहतर सीट कम्फर्ट, ज्यादा स्पेस और आरामदायक केबिन मिलेगा.

कंपनी ने डैशबोर्ड में कई फिजिकल बटन को बरकरार रखा है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान रहेगा. नई Hilux डबल कैब कॉन्फिगरेशन में आएगी, जिसमें पीछे खुला पिकअप बेड मिलेगा. इस बेड को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है.

गाड़ी का पावरट्रेन

नई Toyota Hilux में कंपनी डीजल इंजन को जारी रख सकती है. भारत में आने वाले मॉडल में 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है.

इस इंजन के साथ 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है.

परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है.

फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार देखने को मिल सकता है.

मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प मिल सकते हैं.

4x4 सिस्टम सभी वेरिएंट में मिलने की संभावना है.

इसमें ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए जरूरी फीचर्स भी दिए जाएंगे.





नई Hilux में कंपनी ने फीचर्स और टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया है. इसमें मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पहले से ज्यादा सेफ गाड़ी बन सकेगी. इसके अलावा गाड़ी में मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी

नई Toyota Hilux पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा प्रीमियम होगी, इसलिए इसकी कीमत भी बढ़ने की उम्मीद है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से अधिक हो सकती है.

मौजूदा मॉडल की शुरुआती कीमत करीब 28 लाख रुपये से शुरू होती है, ऐसे में नए मॉडल की कीमत में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

कुल मिलाकर नई Toyota Hilux में कंपनी ने इसकी पहचान यानी मजबूती और ऑफ-रोड कैपेसिटी को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक बनाने की कोशिश की है.

बेहतर फीचर्स, प्रीमियम केबिन, माइल्ड हाइब्रिड तकनीक और नए अपडेट के साथ यह उन ग्राहकों के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती है, जो एक दमदार और भरोसेमंद लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक खरीदना चाहते हैं.

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