#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी नई Toyota Hilux, जानें खासियत

दमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी नई Toyota Hilux, जानें खासियत

Toyota Hilux Launch Today: नई Hilux खासतौर पर उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है, जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ आराम और एडवांस फीचर्स भी मिलें.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 28 Jul 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा ने अपनी मशहूर पिकअप ट्रक Hilux को नए अवतार में भारतीय बाजार में पेश किया है. न्यू जनरेशन Toyota Hilux में कंपनी ने पुराने मॉडल की मजबूती और ऑफ-रोड कैपेसिटी को बरकरार रखते हुए इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं.

अब यह पिकअप ट्रक पहले से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, बेहतर फीचर्स और मॉडर्न तकनीक के साथ आएगी. नई Hilux खासतौर पर उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है, जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ आराम और एडवांस फीचर्स भी मिलें.

क्यों है गाड़ी पॉपुलर?

  • Toyota Hilux सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के कई देशों में बेची जाती है. यह अपनी मजबूती, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और लंबे समय तक चलने की कैपेसिटी के लिए जानी जाती है. जहां Toyota Fortuner कुछ चुनिंदा बाजारों में मौजूद है, वहीं Hilux की पहुंच ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा है.
  • नई Hilux में कंपनी ने इसका रग्ड और मजबूत कैरेक्टर बरकरार रखा है. इसमें अभी भी लैडर फ्रेम चेसिस दिया गया है, जो इसे खराब रास्तों और ऑफ-रोड कंडीशन में मजबूत बनाता है. हालांकि, कंपनी ने इसके राइड और हैंडलिंग में सुधार किया है, जिससे अब यह सड़क पर पहले से ज्यादा आरामदायक महसूस होगी.
  • ऑफ-रोडिंग के मामले में नई Hilux पहले की तरह ही दमदार रहेगी. इसमें ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और 4x4 कैपेसिटी दी जाएगी, जिससे यह मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकेगी.

नई Hilux में क्या होगा खास?

  • नई Toyota Hilux में पहली बार इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है. इससे ड्राइविंग आसान हो जाएगी, खासकर शहर में पार्किंग करते समय स्टीयरिंग हल्का महसूस होगा. इससे ड्राइवर को कम मेहनत करनी पड़ेगी और ड्राइविंग फील बेहतर होगा.

दमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी नई Toyota Hilux, जानें खासियत

  • नई Hilux के केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है. पुराने मॉडल की तुलना में इसमें ज्यादा आराम और मॉडर्न सुविधाएं देखने को मिलेंगी. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर क्वालिटी वाला डैशबोर्ड, ज्यादा प्रीमियम सीटें, बेहतर सीट कम्फर्ट, ज्यादा स्पेस और आरामदायक केबिन मिलेगा. 
  • कंपनी ने डैशबोर्ड में कई फिजिकल बटन को बरकरार रखा है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान रहेगा. नई Hilux डबल कैब कॉन्फिगरेशन में आएगी, जिसमें पीछे खुला पिकअप बेड मिलेगा. इस बेड को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है.

गाड़ी का पावरट्रेन 

नई Toyota Hilux में कंपनी डीजल इंजन को जारी रख सकती है. भारत में आने वाले मॉडल में 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है.

  • इस इंजन के साथ 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है.
  • परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है.
  • फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार देखने को मिल सकता है.
  • मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प मिल सकते हैं.
  • 4x4 सिस्टम सभी वेरिएंट में मिलने की संभावना है.
  • इसमें ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए जरूरी फीचर्स भी दिए जाएंगे.


दमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी नई Toyota Hilux, जानें खासियत

नई Hilux में कंपनी ने फीचर्स और टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया है. इसमें मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पहले से ज्यादा सेफ गाड़ी बन सकेगी. इसके अलावा गाड़ी में मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी

  • नई Toyota Hilux पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा प्रीमियम होगी, इसलिए इसकी कीमत भी बढ़ने की उम्मीद है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से अधिक हो सकती है.
  • मौजूदा मॉडल की शुरुआती कीमत करीब 28 लाख रुपये से शुरू होती है, ऐसे में नए मॉडल की कीमत में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
  • कुल मिलाकर नई Toyota Hilux में कंपनी ने इसकी पहचान यानी मजबूती और ऑफ-रोड कैपेसिटी को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक बनाने की कोशिश की है.
  • बेहतर फीचर्स, प्रीमियम केबिन, माइल्ड हाइब्रिड तकनीक और नए अपडेट के साथ यह उन ग्राहकों के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती है, जो एक दमदार और भरोसेमंद लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक खरीदना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Creta या Sierra, 1 लाख की डाउन पेमेंट पर किसकी EMI सस्ती?

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 28 Jul 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Auto News Toyota Motors Toyota Hilux Toyota Hilux Launching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
दमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी नई Toyota Hilux, जानें खासियत
दमदार लुक के साथ आज लॉन्च होगी नई Toyota Hilux, जानें खासियत
ऑटो
3 साल में 1 बार पॉल्यूशन टेस्ट, सरकार बदलने जा रही PUC नियम
3 साल में 1 बार पॉल्यूशन टेस्ट, सरकार बदलने जा रही PUC नियम
ऑटो
Tata ला रही Mini Sierra, महिंद्रा भी खास लॉन्चिंग के साथ मैदान में
Tata ला रही Mini Sierra, महिंद्रा भी खास लॉन्चिंग के साथ मैदान में
ऑटो
Creta या Sierra, 1 लाख की डाउन पेमेंट पर किसकी EMI सस्ती?
Creta या Sierra, 1 लाख की डाउन पेमेंट पर किसकी EMI सस्ती?
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
बिहार
NEET आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन, किसने किया ऐलान?
NEET आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन, किसने किया ऐलान?
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
स्पोर्ट्स
भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच
भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपने ही हो जाएंगे अखिलेश के खिलाफ? UP चुनाव से पहले बढ़ेगी टेंशन!
अपने ही हो जाएंगे अखिलेश के खिलाफ? UP चुनाव से पहले बढ़ेगी टेंशन!
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget