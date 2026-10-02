भारत में जल्द आने वाली हैं ये 8 SUVs, कीमत से फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल

Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है. इसमें डिजाइन में बदलाव के साथ नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपडेट देखने को मिल सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹11.91 लाख से शुरू होने की उम्मीद है. SUV में मौजूदा मॉडल की तरह स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस देखने को मिलेगा. इसका लॉन्च 6 अक्टूबर 2026 को होने की उम्मीद है.