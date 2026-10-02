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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोभारत में जल्द आने वाली हैं ये 8 SUVs, कीमत से फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल

भारत में जल्द आने वाली हैं ये 8 SUVs, कीमत से फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल

भारत में जल्द 8 नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं. जानिए इनकी संभावित कीमत, लॉन्च डेट, फीचर्स और रेंज से जुड़ी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 02 Oct 2026 10:13 PM (IST)
भारत में जल्द 8 नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं. जानिए इनकी संभावित कीमत, लॉन्च डेट, फीचर्स और रेंज से जुड़ी जानकारी.

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV सेगमेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. ग्राहकों की बदलती पसंद को देखते हुए कंपनियां अब डिजाइन, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के साथ नए विकल्प पेश करने पर जोर दे रही हैं. खासतौर पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती मांग ने इस सेगमेंट को और दिलचस्प बना दिया है. आने वाले समय में कई नए मॉडल भारतीय सड़कों पर नजर आ सकते हैं, जिनमें अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से विकल्प मिलने की उम्मीद है. अगर आप भी नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले मॉडल्स पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

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Mahindra की लोकप्रिय Thar का इलेक्ट्रिक अवतार भी भारतीय बाजार में आने की तैयारी में है. Thar E में ऑफ-रोडिंग DNA के साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और आधुनिक डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹25 लाख हो सकती है. इसे नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
Mahindra की लोकप्रिय Thar का इलेक्ट्रिक अवतार भी भारतीय बाजार में आने की तैयारी में है. Thar E में ऑफ-रोडिंग DNA के साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और आधुनिक डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹25 लाख हो सकती है. इसे नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
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VinFast की छोटी इलेक्ट्रिक SUV VF3 भी भारतीय बाजार में आने वाली नई SUVs में शामिल है. इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आकर्षक बना सकता है. इसकी कीमत करीब ₹10 लाख से शुरू होने का अनुमान है. SUV को अक्टूबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
VinFast की छोटी इलेक्ट्रिक SUV VF3 भी भारतीय बाजार में आने वाली नई SUVs में शामिल है. इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आकर्षक बना सकता है. इसकी कीमत करीब ₹10 लाख से शुरू होने का अनुमान है. SUV को अक्टूबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
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Tata Motors अपनी लोकप्रिय Safari का इलेक्ट्रिक वर्जन भी भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. Safari EV में बड़ा केबिन, तीन-पंक्ति सीटिंग और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹26 लाख हो सकती है. इसे नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
Tata Motors अपनी लोकप्रिय Safari का इलेक्ट्रिक वर्जन भी भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. Safari EV में बड़ा केबिन, तीन-पंक्ति सीटिंग और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹26 लाख हो सकती है. इसे नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
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Hyundai Inster एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. इसमें छोटा लेकिन प्रैक्टिकल डिजाइन, आधुनिक केबिन और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है. इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत करीब ₹12 लाख हो सकती है. लॉन्च नवंबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है.
Hyundai Inster एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. इसमें छोटा लेकिन प्रैक्टिकल डिजाइन, आधुनिक केबिन और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है. इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत करीब ₹12 लाख हो सकती है. लॉन्च नवंबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है.
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Maruti Suzuki Fronx का हाइब्रिड वर्जन भी आने वाले महीनों में बाजार में पेश किया जा सकता है. इसमें मौजूदा Fronx के डिजाइन के साथ ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है. इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत करीब ₹12 लाख हो सकती है. इसे नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
Maruti Suzuki Fronx का हाइब्रिड वर्जन भी आने वाले महीनों में बाजार में पेश किया जा सकता है. इसमें मौजूदा Fronx के डिजाइन के साथ ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है. इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत करीब ₹12 लाख हो सकती है. इसे नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
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Hyundai भारतीय बाजार में Creta और Venue के बीच एक नया SUV विकल्प पेश करने की तैयारी में है. Bayon का डिजाइन कॉम्पैक्ट लेकिन मॉडर्न रखा गया है और इसमें कई आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹10 लाख हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.
Hyundai भारतीय बाजार में Creta और Venue के बीच एक नया SUV विकल्प पेश करने की तैयारी में है. Bayon का डिजाइन कॉम्पैक्ट लेकिन मॉडर्न रखा गया है और इसमें कई आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹10 लाख हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.
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Kia EV5 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है. इसमें आकर्षक डिजाइन, बड़ा केबिन, आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज पर फोकस देखने को मिलेगा. इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹30 लाख हो सकती है. लॉन्च दिसंबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है.
Kia EV5 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है. इसमें आकर्षक डिजाइन, बड़ा केबिन, आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज पर फोकस देखने को मिलेगा. इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹30 लाख हो सकती है. लॉन्च दिसंबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है.
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Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है. इसमें डिजाइन में बदलाव के साथ नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपडेट देखने को मिल सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹11.91 लाख से शुरू होने की उम्मीद है. SUV में मौजूदा मॉडल की तरह स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस देखने को मिलेगा. इसका लॉन्च 6 अक्टूबर 2026 को होने की उम्मीद है.
Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है. इसमें डिजाइन में बदलाव के साथ नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपडेट देखने को मिल सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹11.91 लाख से शुरू होने की उम्मीद है. SUV में मौजूदा मॉडल की तरह स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस देखने को मिलेगा. इसका लॉन्च 6 अक्टूबर 2026 को होने की उम्मीद है.
Published at : 02 Oct 2026 10:13 PM (IST)
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