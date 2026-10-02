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भारत में जल्द आने वाली हैं ये 8 SUVs, कीमत से फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल
भारत में जल्द 8 नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं. जानिए इनकी संभावित कीमत, लॉन्च डेट, फीचर्स और रेंज से जुड़ी जानकारी.
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV सेगमेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. ग्राहकों की बदलती पसंद को देखते हुए कंपनियां अब डिजाइन, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के साथ नए विकल्प पेश करने पर जोर दे रही हैं. खासतौर पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती मांग ने इस सेगमेंट को और दिलचस्प बना दिया है. आने वाले समय में कई नए मॉडल भारतीय सड़कों पर नजर आ सकते हैं, जिनमें अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से विकल्प मिलने की उम्मीद है. अगर आप भी नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले मॉडल्स पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:13 PM (IST)
Tags :SUV Upcoming SUV
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