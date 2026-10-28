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हिंदी न्यूज़ऑटोना सड़क, ना पुल, पानी पर 40 KM दौड़ी मोटरसाइकिल

ना सड़क, ना पुल, पानी पर 40 KM दौड़ी मोटरसाइकिल

चीन के उद्यमी झांग जू ने मॉडिफाइड मोटरसाइकिल से पानी पर 40.74 किमी की दूरी तय कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. जानिए कैसे मुमकिन हुआ यह कारनामा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 01:11 PM (IST)
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ऑटोमोबाइल दुनिया में अबतक हमें कई ऐसे कारनामे देखने को मिल चुकें हैं जो सभी को हैरान कर देते हैं. इन दिनों भी एक ऐसा ही कारनामा काफी चर्चे में है. आपने अबतक केवल सड़क पर चलने वाले मोटरसाइकिल के बारें में सुना होगा. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मोटरसाइकिल के बारें में बताएंगे जो की पानी में चलता है.

दरअसल चीन की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी ZXMOTO के फाउंडर झांग जू ने अपनी मॉडिफाइड बाइक के जरिए पानी पर लगातार 40.74 किलोमीटर की दूरी तय करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चलिए इस खबर में जानते हैं कि इस असंभव दिखने वाले रिकॉर्ड के पीछे की पूरी कहानी और तकनीकी तैयारी क्या थी.

कैसे बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड?

जानकारी दें दे कि झांग शुए ने अपनी इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत सुबह के समय की और पानी में लगातार छह चक्कर पूरे किए. उन्होंने इस दौरान कुल 40.74 किलोमीटर की दूरी तय की और इससे पहले के 31.8 किलोमीटर के पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने जीपीएस ट्रैकिंग, समय के आंकड़ों और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इस पूरे प्रयास की बारीकी से जांच की और मौके पर ही इस नए रिकॉर्ड की अधिकारिक पुष्टि की.

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बाइक में किए गए थे बदलाव

आपको बता दें कि नार्मल मोटरसाइकिल पानी पर नहीं चल सकती इसलिए इस खतरनाक और अनोखे प्रयास के लिए झांग जू की इंजीनियरिंग टीम ने पिछले पांच महीनों तक कड़ी मेहनत करके अपनी ZXMOTO MX450 डर्ट बाइक को मॉडिफाइड किया था. चलिए जानतें हैं कैसे:

  • एम्फीबियस की: पानी पर तैरने और दिशा देने के लिए बाइक के आगे की तरफ एक विशेष स्की लगाई गई थी.
  • थ्रस्ट और टायर: इसका पिछला टायर पानी को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा कर रहा था.
  • वाटरप्रूफ सीलिंग और उछाल: जबकि बाइक के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और पूरी बॉडी को पूरी तरह वाटरप्रूफ सील किया गया था. साथ ही उसकी उछाल क्षमता और वजन के बैलेंस पर काम किया गया था ताकि वह पानी में डूबे बिना सतह पर फिसलती रहे.

ना सड़क, ना पुल, पानी पर 40 KM दौड़ी मोटरसाइकिल

17 साल पुराना सपना हुआ सच

बता दें कि यह कारनामा रातों रात नहीं पूरा हो गया है बल्कि इसके पीछे कई सालों की मेहनत है. क्योंकि झांग जू ने यह कारनामा 17 साल के कड़े संघर्ष और जुनून के चलते पूरा किया है. करीब 17 साल पहले भी उन्होंने पानी पर बाइक चलाने की कोशिश की थी लेकिन तब तकनीकी सीमाओं और कमियों के कारण उनके पहले चारों प्रयास असफल हो गए थे.

उन पुरानी कोशिशों में वह ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर की दूरी ही तय कर पाए थे. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास की बदौलत आखिरकार अपने इस सपने को सच कर के दिखाया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी इस ऐतिहासिक काम और डेडिकेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 01:11 PM (IST)
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