उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर छिड़े विवाद पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अशोक गहलोत ने कहा, "मैं राजस्थान का नेता हूं, सिर्फ राजस्थान के बारे में बोल सकता हूं. यूपी के बारे में AICC के पदाधिकारी ही बोलेंगे."

उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का नाम लेते हुए कहा कि इस बारे में वह भी बोल सकते हैं. माना जा रहा है कि उन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसने की कोशिश की है. हालांकि अशोक गहलोत ने गुरुवार (26 नवंबर) को जयपुर एयरपोर्ट पर यूपी चुनाव के साथ ही केंद्र के तमाम मुद्दों को लेकर भी मीडिया से खुलकर बातचीत की, लेकिन सीट बंटवारे वाले सवाल पर वह बोलने से बचते नजर आए.

पीएम मोदी के बयान पर अशोक गहलोत का निशाना

अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा ही नाइंसाफी की है. जातीय जनगणना पूरी हुए बिना सही आरक्षण नहीं हो सकता है. राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हमेशा जोर-जोर से उठाया है.

अशोक गहलोत ने यह दावा जरूर किया कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा. यूपी समेत पांच राज्यों में जल्द होने वाले चुनाव के साथ ही 2028 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा. इसके अलावा 2029 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की विदाई होगी और राहुल गांधी की अगवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी.

सीएम भजनलाल शर्मा पर अशोक गहलोत का तीखा हमला

अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा पर सियासी निशाना साधते हुए कहा कि वह सबसे नाकाम मुख्यमंत्री हैं. पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री बदल जाना है या नहीं. यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है और उसे ही तय करना होगा. अशोक गहलोत ने दावा किया कि पूरे देश में भाजपा विरोधी लहर चल रही है.

उन्होंने आगे कहा कि इसकी शुरुआत राजस्थान के पंचायत चुनावों से हुई है. अशोक गहलोत के मुताबिक पंचायत चुनावों जैसे नतीजे अब पूरे देश से आएंगे. देश की जनता अब यह मानने लगी है कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया, वह सब सही थे और उसके लिए बेहद जरूरी थे.

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