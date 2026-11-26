Luxury Electric Cars: इंडिया में अब केवल पेट्रोल और डीजल गाड़ियां ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कारें भी धमाल मचा रही हैं. जिसे देखते हुए अब छोटी कंपनियों के बाद बड़ी और लग्जरी कंपनी भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतराने का मन बना रही हैं.

ऐसा इस लिए है क्योंकि देश में लग्जरी कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक मॉडल्स की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है और कई ग्लोबल ब्रांड्स ने भारत के लिए इलेक्ट्रिक रोडमैप तैयार किया है. तो चलिए इस खबर खबर में जानतें हैं कि लग्जरी कंपनियां इलेक्ट्रिक सेगमेंट को लेकर क्या बड़ा दांव खेल रही हैं.

इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ रही है मांग

आपको बता दें कि मिले आंकड़ों के हिसाब से भारतीय लग्जरी कार बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है और कई ब्रांड्स की कुल बिक्री में EV का योगदान काफी ज्यादा रहा है. जिसके चलते अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में 45 लाख रुपये से महंगी इलेक्ट्रिक कारों की सालाना बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

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2027 में आएंगी लग्जरी EV

जानकारी दें दे कि भविष्य में भारतीय ग्राहकों को करोड़ों की रेंज में कई नई इलेक्ट्रिक कारें मिलने वाली हैं. Jaguar Land Rover साल 2027 में भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कारें उतारने की योजना पर काम कर रही है.

वहीं ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड Bentley भी अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार Torcal को 2027 की दूसरी छमाही में भारत लाने की तैयारी कर रही है. जिसे इम्पोर्ट के जरिए पेश किया जाएगा.

BYD और MG तक बड़ा विस्तार

वहीं लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है. क्योंकि BYD ने भारत में अपने लग्जरी ब्रांड Denza के तहत Z9 GT और D9 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारी हैं. जिनकी कीमतें करीब 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपये के बीच हैं.

जबकि इसके अलावा JSW MG Motor अपने प्रीमियम MG SELECT नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार और लग्जरी एमपीवी पर फोकस कर रही है. जबकि Hyundai के भी अपने लग्जरी ब्रांड Genesis के साथ भारत में उतरने की चर्चाएं तेज हैं.

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