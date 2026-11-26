उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज 26 नवंबर संविधान दिवस का दिन बेहद अहम होने जा रहा है. आज दिनभर प्रदेश में सियासी हलचलों का दौर रहेगा. समाजवादी पार्टी और काँग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ गया है. तो वहीं दूसरी तरफ़ सपा आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी. आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच बने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की भी आज लखनऊ में साझा रेली होने वाली है. इधर एनडीए के बीच सीटों को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है.

समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने के लिए आज संविधान दिवस का चुनाव किया है. सपा मुखिया अखिलेश यादव आज दोपहर 3.30 बजे पार्टी दफ़्तर में सपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे. माना जा रहा हा कि इस घोषणा पत्र में पीडीए के सामाजिक न्याय पर फ़ोकस होगा. जिसमें सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाने, रोज़गार, महिलाओं और युवाओं पर फ़ोकस होगा.

सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच

एक तरफ़ जहां सपा आज अपना घोषणा पत्र ला रही है तो वहीं दूसरी तरफ़ सपा-कांग्रेस गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फँस गया है. सपा ने काँग्रेस को 26 सीटों को ऑफ़र दिया है. जिस पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह बिफर गई हैं. हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी दो बैठक और भी होने वाली हैं. दोनों दलों का दावा है कि जल्द ही मसले को सुलझा लिया जाएगा.

चंद्रशेखर-ओवैसी का लखनऊ में रैली

सपा-कांग्रेस से अलग लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भी आज अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है. संविधान दिवस पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं. जिसमें 10 लाख लोगों के आने वाले का दावा किया गया है. इस रैली के ज़रिए दलित-मुस्लिम और वंचित वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी.

एनडीए में भी सीटों के बंटवारे पर मची रार

यूपी में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर भी रार मची हुई हैं. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीएम में सहयोगी दलों ने ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है. वहीं आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर तो ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी आमने-सामने आ गई हैं. दोनों दलों ने इस पर अपना दावा ठोंक दिया है. बीजेपी के लिए भी सीट शेयरिंग आसान नहीं होने वाली है.