Old Car to EV: हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में यह नंबर और भी ज्यादा होने वाला है. लेकिन अभी भी EV गाड़ियां महंगी है इसके चलते सभी लोग इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद पा रहे हैं. जिसके चलते कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या पुरानी गाड़ी को भी EV में चेंज करा सकते हैं और इसके लिए कितना खर्चा आएगा.

लेकिन क्या यह सौदा वाकई फायदेमंद है या इसमें छिपे हुए नुकसान भी हैं. चलिए इस खबर में पुरानी कार को EV बनाने के पूरे खर्च, बचत और कानूनी नियमों को समझते हैं.

कितना आएगा खर्च?

बता दें कि छोटी हैचबैक कारों जैसे मारुति वैगनआर, ऑल्टो, स्विफ्ट, सैंट्रो या हुंडई i10 को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए बाजार में कई रेट्रोफिट किट मौजूद हैं. एक बेसिक EV कन्वर्जन किट की शुरुआती कीमत करीब 2.25 लाख रुपये से शुरू होती है. जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर और छोटी बैटरी शामिल होती है.

अगर आप कार में एसी चलवाना चाहते हैं और फिटिंग के साथ RTO रजिस्ट्रेशन का खर्च भी जोड़ लें तो कुल बजट करीब 2.60 लाख से 2.85 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. वहीं 250 से 300 किलोमीटर की लंबी रेंज वाली बड़ी बैटरी लगवाने पर यह खर्च 4 लाख से 8 लाख रुपये तक भी जा सकता है.

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1 लाख रुपये से ज्यादा की बचत

जानकारी दें दे कि इलेक्ट्रिक कन्वर्जन का सबसे बड़ा फायदा रोजाना चलने के खर्च में भारी कमी आना है. अगर आपकी पुरानी पेट्रोल कार 12 किमी/लीटर का माइलेज देती है और आप रोज 40 किलोमीटर चलते हैं.

तो महीने का पेट्रोल खर्च करीब 10,500 रुपये बैठता है. इलेक्ट्रिक बनने के बाद यही सफर घर की बिजली से महज 700 रुपये महीने में पूरा हो सकता है. इस हिसाब से आप सालाना करीब 1.15 लाख रुपये तक बचा सकते हैं और ढाई से तीन साल में किट की पूरी कीमत वसूल हो सकती है.

क्या कहते हैं RTO के नियम?

बता दें कि भारत में पुरानी कार को EV बनाना पूरी तरह कानूनी है बशर्ते किट ARAI या ICAT से प्रमाणित हो और आप RTO से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर फ्यूल टाइप को इलेक्ट्रिक अपडेट करवाएं.

इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को भी इसकी जानकारी देना जरूरी है. यह ऑप्शन तभी फायदेमंद है जब आपकी कार की बॉडी मजबूत हो और आपका सफर सिर्फ शहर के भीतर रोजाना 30-40 किलोमीटर तक सीमित हो.

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