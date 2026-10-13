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पीछे के पहिए भी मुड़ते हैं, इन 5 कारों की Technology है खास

Mercedes-Benz, BMW और Porsche की कुछ लग्जरी कारों में पिछले पहिये भी मुड़ते हैं. जानें यह तकनीक कैसे काम करती है और ड्राइविंग में क्या फायदा देती है

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 13 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Mercedes-Benz, BMW और Porsche की कुछ लग्जरी कारों में पिछले पहिये भी मुड़ते हैं. जानें यह तकनीक कैसे काम करती है और ड्राइविंग में क्या फायदा देती है

कारों में आमतौर पर स्टीयरिंग घुमाने पर आगे के पहिये दिशा बदलते हैं. लेकिन कुछ लग्जरी कारों में पिछले पहिये भी मुड़ सकते हैं. इस तकनीक को Rear-Wheel Steering या Rear-Axle Steering कहा जाता है. कम स्पीड पर पिछले पहिये आगे के पहियों की उलटी दिशा में मुड़ते हैं, जिससे कार का टर्निंग सर्कल कम हो सकता है. इससे तंग पार्किंग और संकरी जगहों पर कार मोड़ना आसान होता है. तेज रफ्तार पर पिछले पहिये आगे के पहियों की समान दिशा में मुड़ सकते हैं, जिससे लेन बदलने और मोड़ पर कार की स्थिरता बेहतर बनाने में मदद मिलती है. आइए, ऐसी पांच लग्जरी कारों के बारे में जानते हैं.

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Porsche Panamera एक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान है, जिसमें Rear-Axle Steering का विकल्प मिलता है. कंपनी के मुताबिक, कम स्पीड पर यह तकनीक टर्निंग सर्कल कम करती है और पार्किंग को आसान बनाती है. तेज रफ्तार पर इससे ड्राइविंग स्थिरता बेहतर करने में मदद मिलती है. हालांकि, यह फीचर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड नहीं है. इसलिए कार खरीदने से पहले चुने गए वेरिएंट और उसके उपकरणों की जानकारी जांचना जरूरी है
Porsche Panamera एक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान है, जिसमें Rear-Axle Steering का विकल्प मिलता है. कंपनी के मुताबिक, कम स्पीड पर यह तकनीक टर्निंग सर्कल कम करती है और पार्किंग को आसान बनाती है. तेज रफ्तार पर इससे ड्राइविंग स्थिरता बेहतर करने में मदद मिलती है. हालांकि, यह फीचर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड नहीं है. इसलिए कार खरीदने से पहले चुने गए वेरिएंट और उसके उपकरणों की जानकारी जांचना जरूरी है
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BMW i7, 7 Series का पूरी तरह इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान विकल्प है. इसमें भी Integral Active Steering के साथ पिछले पहियों को 3.5 डिग्री तक मोड़ने की सुविधा मिलती है. इसका फायदा यह है कि बड़ी इलेक्ट्रिक कार को कम स्पीड पर चलाना और पार्क करना आसान हो सकता है. तेज रफ्तार पर यह सिस्टम कार की स्थिरता बेहतर बनाने में मदद करता है. इस तरह तकनीक का मकसद सिर्फ ड्राइविंग को स्पोर्टी बनाना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल को भी सुविधाजनक बनाना है.
BMW i7, 7 Series का पूरी तरह इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान विकल्प है. इसमें भी Integral Active Steering के साथ पिछले पहियों को 3.5 डिग्री तक मोड़ने की सुविधा मिलती है. इसका फायदा यह है कि बड़ी इलेक्ट्रिक कार को कम स्पीड पर चलाना और पार्क करना आसान हो सकता है. तेज रफ्तार पर यह सिस्टम कार की स्थिरता बेहतर बनाने में मदद करता है. इस तरह तकनीक का मकसद सिर्फ ड्राइविंग को स्पोर्टी बनाना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल को भी सुविधाजनक बनाना है.
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BMW 7 Series में Integral Active Steering तकनीक मिलती है. इसके तहत पिछले पहिये 3.5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. कम स्पीड पर पिछले पहिये आगे के पहियों की विपरीत दिशा में घूमते हैं, जिससे कार को तंग पार्किंग में मोड़ना आसान होता है. वहीं, तेज रफ्तार पर पिछले पहिये आगे के पहियों की समान दिशा में घूमते हैं. इससे लेन बदलते समय और तेज मोड़ पर कार को अधिक स्थिर रखने में मदद मिलती है.
BMW 7 Series में Integral Active Steering तकनीक मिलती है. इसके तहत पिछले पहिये 3.5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. कम स्पीड पर पिछले पहिये आगे के पहियों की विपरीत दिशा में घूमते हैं, जिससे कार को तंग पार्किंग में मोड़ना आसान होता है. वहीं, तेज रफ्तार पर पिछले पहिये आगे के पहियों की समान दिशा में घूमते हैं. इससे लेन बदलते समय और तेज मोड़ पर कार को अधिक स्थिर रखने में मदद मिलती है.
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Mercedes-Benz EQS SUV एक इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV है, जिसमें Rear-Axle Steering के तहत पिछले पहिये 10 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. इतनी बड़ी SUV के लिए यह तकनीक खास तौर पर उपयोगी है, क्योंकि इससे कम स्पीड पर गाड़ी की मैन्युवरेबिलिटी बेहतर होती है. पार्किंग के अलावा, यह तकनीक तेज रफ्तार पर ड्राइविंग स्थिरता बढ़ाने में भी मदद करती है. हालांकि, उपलब्ध फीचर्स और उपकरणों की पुष्टि भारतीय बाजार के संबंधित वेरिएंट से करनी चाहिए.
Mercedes-Benz EQS SUV एक इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV है, जिसमें Rear-Axle Steering के तहत पिछले पहिये 10 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. इतनी बड़ी SUV के लिए यह तकनीक खास तौर पर उपयोगी है, क्योंकि इससे कम स्पीड पर गाड़ी की मैन्युवरेबिलिटी बेहतर होती है. पार्किंग के अलावा, यह तकनीक तेज रफ्तार पर ड्राइविंग स्थिरता बढ़ाने में भी मदद करती है. हालांकि, उपलब्ध फीचर्स और उपकरणों की पुष्टि भारतीय बाजार के संबंधित वेरिएंट से करनी चाहिए.
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Mercedes-Benz S-Class अपनी लग्जरी और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है. इसमें Rear-Axle Steering तकनीक दी गई है, जिसमें पिछले पहिये 4.5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. स्पीड और ड्राइविंग की स्थिति के अनुसार ये आगे के पहियों की उलटी या समान दिशा में घूमते हैं. इससे बड़ी सेडान को तंग जगहों पर मोड़ने और पार्क करने में आसानी होती है. यह फीचर शहर में ड्राइविंग के दौरान उपयोगी हो सकता है.
Mercedes-Benz S-Class अपनी लग्जरी और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है. इसमें Rear-Axle Steering तकनीक दी गई है, जिसमें पिछले पहिये 4.5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. स्पीड और ड्राइविंग की स्थिति के अनुसार ये आगे के पहियों की उलटी या समान दिशा में घूमते हैं. इससे बड़ी सेडान को तंग जगहों पर मोड़ने और पार्क करने में आसानी होती है. यह फीचर शहर में ड्राइविंग के दौरान उपयोगी हो सकता है.
Published at : 13 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Auto News Rear Wheel Steering

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