पीछे के पहिए भी मुड़ते हैं, इन 5 कारों की Technology है खास

BMW i7, 7 Series का पूरी तरह इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान विकल्प है. इसमें भी Integral Active Steering के साथ पिछले पहियों को 3.5 डिग्री तक मोड़ने की सुविधा मिलती है. इसका फायदा यह है कि बड़ी इलेक्ट्रिक कार को कम स्पीड पर चलाना और पार्क करना आसान हो सकता है. तेज रफ्तार पर यह सिस्टम कार की स्थिरता बेहतर बनाने में मदद करता है. इस तरह तकनीक का मकसद सिर्फ ड्राइविंग को स्पोर्टी बनाना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल को भी सुविधाजनक बनाना है.