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पीछे के पहिए भी मुड़ते हैं, इन 5 कारों की Technology है खास
Mercedes-Benz, BMW और Porsche की कुछ लग्जरी कारों में पिछले पहिये भी मुड़ते हैं. जानें यह तकनीक कैसे काम करती है और ड्राइविंग में क्या फायदा देती है
कारों में आमतौर पर स्टीयरिंग घुमाने पर आगे के पहिये दिशा बदलते हैं. लेकिन कुछ लग्जरी कारों में पिछले पहिये भी मुड़ सकते हैं. इस तकनीक को Rear-Wheel Steering या Rear-Axle Steering कहा जाता है. कम स्पीड पर पिछले पहिये आगे के पहियों की उलटी दिशा में मुड़ते हैं, जिससे कार का टर्निंग सर्कल कम हो सकता है. इससे तंग पार्किंग और संकरी जगहों पर कार मोड़ना आसान होता है. तेज रफ्तार पर पिछले पहिये आगे के पहियों की समान दिशा में मुड़ सकते हैं, जिससे लेन बदलने और मोड़ पर कार की स्थिरता बेहतर बनाने में मदद मिलती है. आइए, ऐसी पांच लग्जरी कारों के बारे में जानते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Tags :Auto News Rear Wheel Steering
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