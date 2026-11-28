How to Keep Car Dust Free: हमारे देश में अभी हर तरफ सड़कों, बिल्डिंग और नालों के निर्माण के चलते सड़कों और आस-पास के इलाकों में धूल उड़ने की समस्या बहुत ज्यादा है. इस समस्या से सभी कार मालिक बहुत परेशान रहते हैं. क्योंकि हर दिन सफाई के बाद भी गाड़ी पर धूल जम जाती है.

अगर आप भी ऐसी ही समस्या से परेशान हैं तो यह खबर आपकी दिक्कत कुछ हद तक खत्म कर सकती है. क्योंकि आज इस खबर में हम जानेंगे कि कार को धूल से कैसे बचाया जा सकता है और इनके आसान ट्रिक्स क्या हैं.

माइक्रोफाइबर डस्टर से धूल हटाएं

बता दें कि रोजाना हल्की धूल साफ करने के लिए सूखे तौलिये या पुराने कपड़े के बजाय माइक्रोफाइबर या वैक्स-ट्रीटेड डस्टर का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. यह धूल के कणों को पेंट पर घिसने के बजाय अपने रेशों में समेट लेता है.

गाड़ी साफ करते समय हमेशा छत से शुरुआत करते हुए नीचे की ओर सीधे स्ट्रोक में डस्टर चलाएं और हर कुछ पैनल के बाद डस्टर को झटककर साफ करते रहें. ध्यान रखें कि कार कीचड़ या भारी गंदगी से सनी हो तो सीधे डस्टर न चलाएं बल्कि पहले पानी से धो लें.

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स्प्रे कोटिंग से बनाएं चिकनी परत

वहीं कार के पेंट पर वैक्स या सिरेमिक स्प्रे कोटिंग लगाने से सतह ज्यादा चिकनी बनती है. जिससे धूल और गंदगी पेंट पर आसानी से चिपक नहीं पाती. यह परत धूप, ओस और प्रदूषण से भी कार के क्लियर कोट को सेफ रखती है. धुली हुई कार पर हल्की कोटिंग करने से अगली बार धूल झाड़ना या धोना काफी आसान हो जाता है.

कार कवर का सही इस्तेमाल

जबकि अगर आपकी कार कई घंटों या दिनों तक खुली जगह पर खड़ी रहती है तो अच्छा कार बॉडी कवर धूल, ओस और पक्षियों की बीट से बचाने का सीधा उपाय है. कवर लगाने से पहले कार की सतह पर मोटी धूल या कंकड़ न हों वरना हवा चलने पर कवर रगड़ से बारीक निशान पड़ सकते हैं. अंदर की तरफ मुलायम लाइनिंग वाला कवर पेंट के लिए ज्यादा सुरक्षित रहता है.

केबिन एयर फिल्टर और धुलाई की आदत

हमेशा कोशिश करें कि कार को छांव या ढकी पार्किंग में खड़ा करें. क्योंकि तेज धूप में धूल और गंदगी पेंट पर ज्यादा चिपकती है. केबिन के अंदर धूल कम रखने के लिए खिड़कियां कम खोलें और एसी के केबिन व इंजन एयर फिल्टर की नियमित जांच करवाते रहें.

कार धोते समय बर्तन धोने वाले साबुन के बजाय कार शैम्पू और माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी कार काफी दिनों के लिए साफ रह सकती है.

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