देश में परिसीमन बिल को लेकर सिसायी विवाद जारी है. विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर बिल को लेकर हमला कर रही है. इस बीच कांग्रेस ने सरकार से तीन बड़ी मांग की हैं. पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकसभा की वर्तमान संख्या को बरकरार रखा जाए. लोकसभा की वर्तमान संख्या पर महिला आरक्षण दिया जाए. अगले 25 साल तक लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाए.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक नए विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ा गया है. इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान है. सरकार अगले सप्ताह संसद के विशेष सत्र के दौरान इसे पेश कर सकती है. संसद के 4 दिवसीय विशेष सत्र के कारण परिसीमन पर बहस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है.

निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं कौन तय करता है?

परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से जाने जाने वाले उच्चाधिकार प्राप्त निकाय को सौंपा जाता है. भारत में परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत अब तक चार बार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं. इनका गठन साल 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ था.भारत का परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय है, जिसके आदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. ये आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तारीख से लागू होते हैं. आयोग के आदेशों की प्रतियां संसद और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन वे इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकतीं.

इस पर बहस किस बात को लेकर है?

सरकार ने इस साल अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान 2002 के कानून की जगह ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ पेश किया था. इसके तहत केंद्र सरकार को ‘नवीनतम जनगणना के आंकड़ों’ के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे के लिए परिसीमन आयोग गठित करने का अधिकार मिलता.

विधेयक रोका हुआ क्यों है?

वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक अप्रैल में लोकसभा में पर्याप्त संख्या में समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था. इसके बाद परिसीमन विधेयक पर मतदान ही नहीं हुआ. सरकार ने इसे निचले सदन में लंबित रखने का फैसला किया था.