Mahindra XUV 5XO: भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दिनों काफी चर्चे में है. क्योंकि कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले अपनी पहली CNG कार लॉन्च की थी. जबकि अब कंपनी SUV सेगमेंट में एक और बड़ा धमाका करने जा रही है. क्योंकि महिंद्रा लोकप्रिय XUV500 की विरासत को नए और आधुनिक अवतार में वापस लाने के लिए Mahindra XUV 5XO पर काम कर रही है.

यह नई 5-सीटर मिड-साइज एसयूवी कंपनी के पोर्टफोलियो में सब-कॉम्पैक्ट XUV 3XO और बड़ी XUV 7XO के बीच की खाली जगह को भरेगी. जबकि इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी गाड़ियों से होगा.

Vision X कॉन्सेप्ट पर बन रही है यह कार

जानकारी दें दे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra XUV 5XO कंपनी के Vision X कॉन्सेप्ट और नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसकी लंबाई करीब 4.2 से 4.3 मीटर के आसपास रखी जाएगी, जिससे यह क्रेटा सेगमेंट में एक दमदार ऑप्शन बनेगी. जबकि इसके एक्सटीरियर में शार्प कट्स, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, चौड़ी ग्रिल और आधुनिक LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा. जो इसे सड़क पर मजबूत उपस्थिति देगा.

यह भी पढ़ें: Next Gen Hyundai Creta N Line: नई Creta N Line में क्या होगा खास? इंजन से लॉन्च तक जानें सबकुछ

हाई-टेक फीचर्स से होगी लैस

वहीं नई XUV 5XO के केबिन को बेहद प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाया जाएगा. क्योंकि इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले सपोर्ट करने वाला 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के लिए 12.3-इंच का ही फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है. जबकि इसके अलावा बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, इलेक्ट्रिक पावर्ड ड्राइवर सीट, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और सुरक्षा के लिए Level-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

CNG का भी मिल सकता है ऑप्शन

बता दें कि Mahindra XUV 5XO में 3XO वाला भरोसेमंद 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिल सकता है. जबकि खास बात यह है कि इसका नया प्लेटफॉर्म मल्टी-पावरट्रेन को सपोर्ट करता है. इसलिए कंपनी इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और किफायती CNG का ऑप्शन भी पेश कर सकती है. जिससे कम खर्च में लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा.

क्या रह सकती है कीमत?

अब बात करें अगर गाड़ी के की कीमत की तो उम्मीद की जा रही है कि Mahindra XUV 5XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 10 से 11 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है. वहीं, लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो कंपनी पहले 2027 के मध्य तक Vision S आधारित मॉडल लाएगी और उसके बाद साल 2028 की दूसरी छमाही में XUV 5XO को भारतीय सड़कों पर उतार सकती है.

यह भी पढ़ें: Best Electric Bikes for Daily Commute: रोजाना ऑफिस जाने वालों की मौज, ये 5 Electric Two-Wheelers हैं बेस्ट