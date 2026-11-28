आजकल JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्र स्कूल जाने के बजाय पूरा समय कोचिंग में लगाना चाहते हैं. ऐसे में डमी स्कूल एडमिशन का चलन सामने आया है. इसमें छात्र का स्कूल में दाखिला तो होता है, लेकिन वह रोजाना कक्षाओं में शामिल नहीं होता. उसका ज्यादातर समय कोचिंग में बीतता है और स्कूल में केवल प्रैक्टिकल या बोर्ड परीक्षा के समय जाना होता है. कोटा और दिल्ली-एनसीआर जैसे कोचिंग वाले शहरों में इस तरह के दाखिलों की चर्चा अक्सर होती रहती है.

क्या होता है डमी स्कूल एडमिशन?

डमी स्कूल में छात्र का दाखिला स्कूल के रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता. आमतौर पर 11वीं और 12वीं के वे छात्र इसका रास्ता चुनते हैं, जो JEE या NEET की तैयारी कर रहे होते हैं. इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें रोज कई घंटे कोचिंग में बिताने पड़ते हैं. ऐसे में उन्हें लगता है कि स्कूल और कोचिंग दोनों के लिए समय निकालना मुश्किल होगा. इसी वजह से कुछ छात्र ऐसे स्कूलों में दाखिला लेते हैं, जहां उन्हें रोज कक्षाओं में शामिल नहीं होना पड़ता. वे अपना ज्यादातर समय कोचिंग और सेल्फ स्टडी में लगाते हैं.

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कोटा और दिल्ली में कैसे चलता है यह खेल?

कोटा और दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं. इनमें से कई छात्र 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ JEE और NEET की तैयारी करते हैं. इसी दौरान कुछ स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के बीच ऐसे दाखिलों की व्यवस्था होने की खबरें सामने आती रही हैं. इसमें छात्र स्कूल में दाखिला तो लेते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का ज्यादातर समय कोचिंग में गुजरता है. ऐसे मामलों में स्कूल को फीस दी जाती है और छात्र का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में बना रहता है. डमी एडमिशन का मुख्य मकसद छात्रों को स्कूल जाने का समय बचाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा समय देना होता है.

डमी एडमिशन लेने पर क्या होता है नुकसान?

डमी स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा बोर्ड परीक्षा में शामिल होने को लेकर होता है. CBSE के नियमों के तहत 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है. तय नियमों को पूरा नहीं करने पर छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोका जाता है. इसी वजह से बोर्ड ने ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाई है और कुछ स्कूलों को नोटिस भी जारी किए गए हैं. इसके अलावा, स्कूल की नियमित पढ़ाई छूटने से छात्रों के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल जानकारी पर असर पड़ता है. स्कूल में होने वाली दूसरी गतिविधियों से भी वे दूर रह जाते हैं. वहीं, कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का दबाव अलग रहता है.

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