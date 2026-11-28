Top diesel SUVs: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लंबी दूरी के सफर और हाईवे ड्राइविंग के लिए डीजल एसयूवी आज भी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं. बेहतर टॉर्क, मजबूत रोड प्रेजेंस और लंबी दूरी में शानदार माइलेज की वजह से ट्रैवल के शौकीन और कारोबारी सफर करने वाले लोग डीजल एसयूवी को ही प्राथमिकता देते हैं. भारत में उपलब्ध 5 ऐसी बेहतरीन डीजल एसयूवी कारें हैं, जो लंबी रोड ट्रिप के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं.

महिंद्रा थार रॉक्स

ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर यात्राओं के लिए महिंद्रा थार रॉक्स एक बेहद लोकप्रिय विकल्प है. इसमें 2.2-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड mHawk डीजल इंजन मिलता है, जो वेरिएंट के हिसाब से 150 bhp की पावर और 350 Nm टॉर्क या फिर 172 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है. भारतीय बाजार में इसके डीजल वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.23 लाख रुपये है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर

पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से टोयोटा फॉर्च्यूनर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे भरोसेमंद एसयूवी मानी जाती है. इसमें 2.8-लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगाया गया है, जो लगभग 201 bhp की पावर और 500 Nm का जबरदस्त टॉर्क देता है. यह एसयूवी 4x2 और 4x4 दोनों ड्राइवट्रेन विकल्पों में आती है, जिससे कठिन और दुर्गम रास्तों पर भी सफर आसान हो जाता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 35.75 लाख रुपये है.

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एमजी मैजेस्टर

बड़े आकार और प्रीमियम केबिन स्पेस के साथ एमजी मैजेस्टर लंबी यात्राओं के लिए एक दमदार फुल-साइज एसयूवी है. इसमें 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है, जो करीब 212.55 bhp की पावर और 478.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 43.49 लाख रुपये तय की गई है.

फोर्स गुरखा और जीप मेरिडियन

कठिन पहाड़ी और ऑफ-रोड रास्तों के लिए फोर्स गुरखा एक खास पहचान रखती है. इसमें 2.6-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 138.08 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क देता है. यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 3-डोर और 5-डोर दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.68 लाख रुपये है.

वहीं, आरामदायक हाईवे क्रूजिंग के लिए जीप मेरिडियन भी बेहतरीन विकल्प है. इसमें 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बो डीजल इंजन है, जो 167.67 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है. 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली इस एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 23.33 लाख रुपये है.

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