Delhi Electric Auto Subsidy: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लागू की है. इस नीति के तहत नया इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा खरीदने वाले लोगों को पहले साल 50,000 रुपये तक की सीधी वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है.

इसके साथ ही पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी 100 प्रतिशत की छूट मिल रही है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. ऐसे में नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह सब्सिडी बेहद फायदेमंद है.

सब्सिडी के लिए कब और कहां करें आवेदन?

दिल्ली परिवहन विभाग ने सब्सिडी पाने की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और ऑनलाइन रखा है. इसके लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. सबसे जरूरी शर्त यह है कि वाहन खरीदने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने के 30 दिनों के भीतर ही सब्सिडी के लिए आवेदन करना अनिवार्य है. यदि 30 दिन की समयसीमा निकल जाती है, तो सब्सिडी का दावा रद्द हो सकता है. इसलिए डीलर से गाड़ी की आरसी मिलते ही तुरंत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में तैयार होने चाहिए. व्यक्तिगत आवेदकों के लिए वाहन की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड और बैंक खाते का प्रमाण होना आवश्यक है. साथ ही, आवेदक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड और वाहन की आरसी से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि सत्यापन के लिए रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है. यह सुविधा नकद और लोन दोनों तरह से खरीदे गए वाहनों पर उपलब्ध है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले आवेदक को दिल्ली सरकार के आधिकारिक ईवी सब्सिडी पोर्टल evsubsidy.delhi.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर Apply Online या Apply for Subsidy के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें, जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए सत्यापन होगा. अगले चरण में आवेदक को अपना आधार नंबर, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरकर आधार ओटीपी से वेरिफाई करना होगा.

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बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी सब्सिडी की राशि

आधार सत्यापन के बाद पोर्टल पर वाहन और मालिक की जानकारी अपने आप खुल जाएगी. इसके बाद आवेदक को अपना बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और खाताधारक का नाम सही-सही भरना होगा. अंत में मांगे गए सभी दस्तावेज RC, आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि निर्धारित साइज में अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें. फॉर्म जमा होते ही एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जिससे आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है. जांच पूरी होने के बाद 50,000 रुपये की सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

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