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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोजेब पर हल्की, Mileage में भारी, 10 लाख से कम की ये 5 कारें

जेब पर हल्की, Mileage में भारी, 10 लाख से कम की ये 5 कारें

10 लाख रुपये से कम बजट में ये 5 कारें शानदार Mileage देती हैं. CNG मॉडल में 34 km/kg से ज्यादा तक का claimed Mileage मिलता है

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 07 Oct 2026 05:20 PM (IST)
10 लाख रुपये से कम बजट में ये 5 कारें शानदार Mileage देती हैं. CNG मॉडल में 34 km/kg से ज्यादा तक का claimed Mileage मिलता है

अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि खरीदारी का बजट भी कंट्रोल में रहे और हर महीने Fuel का खर्च भी ज्यादा न हो, तो बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. खास बात यह है कि 10 लाख रुपये से कम के बजट में अब सिर्फ छोटी Hatchback ही नहीं, बल्कि Sedan और CNG जैसे विकल्प भी मिलते हैं. इस लिस्ट में शामिल कारों की खासियत इनका claimed mileage है, जो 30 km/kg से ऊपर तक पहुंचता है. हालांकि, ये ARAI द्वारा प्रमाणित आंकड़े हैं और वास्तविक सड़क परिस्थितियों में Mileage ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, AC के इस्तेमाल और सड़क की स्थिति के हिसाब से बदल सकता है. यहां उन 5 कारों पर नजर डालते हैं जो कम बजट के साथ कम Running Cost का कॉम्बिनेशन देती हैं

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Premium Hatchback पसंद करने वाले खरीदारों के लिए Baleno भी इस बजट में Mileage का अच्छा विकल्प है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन Manual में 22.35 km/l और AMT में 22.94 km/l तक का claimed Mileage देता है. S-CNG वर्जन 30.61 km/kg तक का Mileage देता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹6.85 लाख है और पेट्रोल वेरिएंट्स में इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10 लाख रुपये के अंदर रहता है.
Premium Hatchback पसंद करने वाले खरीदारों के लिए Baleno भी इस बजट में Mileage का अच्छा विकल्प है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन Manual में 22.35 km/l और AMT में 22.94 km/l तक का claimed Mileage देता है. S-CNG वर्जन 30.61 km/kg तक का Mileage देता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹6.85 लाख है और पेट्रोल वेरिएंट्स में इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10 लाख रुपये के अंदर रहता है.
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Maruti Suzuki Swift भी कम Running Cost चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है. इसके मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का claimed Mileage Manual में 24.8 km/l और AMT में 25.75 km/l तक है. इसका S-CNG वर्जन 32.85 km/kg तक का Mileage देता है. Swift की शुरुआती कीमत करीब ₹5.79 लाख है और कई वेरिएंट 10 लाख रुपये से नीचे उपलब्ध हैं.
Maruti Suzuki Swift भी कम Running Cost चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है. इसके मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का claimed Mileage Manual में 24.8 km/l और AMT में 25.75 km/l तक है. इसका S-CNG वर्जन 32.85 km/kg तक का Mileage देता है. Swift की शुरुआती कीमत करीब ₹5.79 लाख है और कई वेरिएंट 10 लाख रुपये से नीचे उपलब्ध हैं.
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WagonR लंबे समय से किफायती Running Cost के लिए जानी जाती है. इसका 1.0-लीटर S-CNG वर्जन 34.05 km/kg तक का claimed Mileage देता है. पेट्रोल वर्जन भी 24 km/l के आसपास का Mileage देता है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹4.99 लाख है. ऊंची रूफलाइन और अच्छा Cabin Space इसे City और Family Use के लिए Practical विकल्प बनाते हैं.
WagonR लंबे समय से किफायती Running Cost के लिए जानी जाती है. इसका 1.0-लीटर S-CNG वर्जन 34.05 km/kg तक का claimed Mileage देता है. पेट्रोल वर्जन भी 24 km/l के आसपास का Mileage देता है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹4.99 लाख है. ऊंची रूफलाइन और अच्छा Cabin Space इसे City और Family Use के लिए Practical विकल्प बनाते हैं.
4/5
अगर आप Hatchback की जगह Sedan चाहते हैं, तो Maruti Suzuki Dzire एक मजबूत विकल्प है. इसका S-CNG वर्जन 33.73 km/kg तक का claimed Mileage देता है. Petrol Manual में यह 24.79 km/l और AMT में 25.71 km/l तक का Mileage देती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹6.30 लाख है और इसका टॉप एक्स-शोरूम प्राइस भी 10 लाख रुपये के बजट के अंदर रहता है.
अगर आप Hatchback की जगह Sedan चाहते हैं, तो Maruti Suzuki Dzire एक मजबूत विकल्प है. इसका S-CNG वर्जन 33.73 km/kg तक का claimed Mileage देता है. Petrol Manual में यह 24.79 km/l और AMT में 25.71 km/l तक का Mileage देती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹6.30 लाख है और इसका टॉप एक्स-शोरूम प्राइस भी 10 लाख रुपये के बजट के अंदर रहता है.
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Maruti Suzuki Celerio इस लिस्ट की सबसे ज्यादा Mileage देने वाली कारों में शामिल है. इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन Manual में 25.24 km/l और AMT में 26.68 km/l तक का ARAI-claimed Mileage देता है. वहीं इसका Factory-fitted S-CNG वर्जन 34.43 km/kg तक का Mileage देता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹4.70 लाख से शुरू होती है और CNG विकल्प VXi वेरिएंट में उपलब्ध है.
Maruti Suzuki Celerio इस लिस्ट की सबसे ज्यादा Mileage देने वाली कारों में शामिल है. इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन Manual में 25.24 km/l और AMT में 26.68 km/l तक का ARAI-claimed Mileage देता है. वहीं इसका Factory-fitted S-CNG वर्जन 34.43 km/kg तक का Mileage देता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹4.70 लाख से शुरू होती है और CNG विकल्प VXi वेरिएंट में उपलब्ध है.
Published at : 07 Oct 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Mileage Cars Under 10 Lakh

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