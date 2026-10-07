जेब पर हल्की, Mileage में भारी, 10 लाख से कम की ये 5 कारें

Premium Hatchback पसंद करने वाले खरीदारों के लिए Baleno भी इस बजट में Mileage का अच्छा विकल्प है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन Manual में 22.35 km/l और AMT में 22.94 km/l तक का claimed Mileage देता है. S-CNG वर्जन 30.61 km/kg तक का Mileage देता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹6.85 लाख है और पेट्रोल वेरिएंट्स में इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10 लाख रुपये के अंदर रहता है.