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जेब पर हल्की, Mileage में भारी, 10 लाख से कम की ये 5 कारें
10 लाख रुपये से कम बजट में ये 5 कारें शानदार Mileage देती हैं. CNG मॉडल में 34 km/kg से ज्यादा तक का claimed Mileage मिलता है
अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि खरीदारी का बजट भी कंट्रोल में रहे और हर महीने Fuel का खर्च भी ज्यादा न हो, तो बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. खास बात यह है कि 10 लाख रुपये से कम के बजट में अब सिर्फ छोटी Hatchback ही नहीं, बल्कि Sedan और CNG जैसे विकल्प भी मिलते हैं. इस लिस्ट में शामिल कारों की खासियत इनका claimed mileage है, जो 30 km/kg से ऊपर तक पहुंचता है. हालांकि, ये ARAI द्वारा प्रमाणित आंकड़े हैं और वास्तविक सड़क परिस्थितियों में Mileage ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, AC के इस्तेमाल और सड़क की स्थिति के हिसाब से बदल सकता है. यहां उन 5 कारों पर नजर डालते हैं जो कम बजट के साथ कम Running Cost का कॉम्बिनेशन देती हैं
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Published at : 07 Oct 2026 05:20 PM (IST)
Tags :Mileage Cars Under 10 Lakh
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