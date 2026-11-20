गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में लाए गए बुलडोजर से एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक बच्चे की मौत हो गई और अखिलेश, पार्टी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी नेतागीरी को चमकाते रहे.

ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष पर जमकर हमले किए. उन्होने गोरखपुर में जेसीबी से बच्चे की मौत को लेकर कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख है एक व्यक्ति का अपने बच्चे की लाश को कंधा देना जो सपा के गुंडों ने आर्यवर्धन के पिता को दिया है.

अखिलेश यादव पर राजभर ने साधा निशाना

राजभर ने कहा 'चौरी-चौरा के शहीद स्वतंत्रता सेनानी शिवपूजन सिंह की पांचवीं पीढ़ी के वंशज आर्यवर्धन को बीच सड़क कुचलकर मरवा डाला और माफियाओं के साथ गलबहियां करके फोटो खिंचाते रहे, नेतागीरी चमकाते रहे! परमपिता परमेश्वर दिवंगत आर्यवर्धन को अपने श्री चरणों में स्थान दें. साथ ही आपको सद्बुद्धि भी दें.'

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उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को 'लफंगों का देवता' बनने शौक चढ़ गया है. इसलिए खुद पर फूल माला चढ़वाने के लिए सपाई गुंडों से जबरन जेसीबी मंगा लाए और सड़क पर अफरातफरी मचवा दी. जिसकी वजह से स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के मासूम बेटे की पीडीए यात्रा के दौरान सड़क पर कुचलकर मौत हो गई.

राजभर ने बच्चे की मौत पर अखिलेश यादव के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि इतना होने के बाद भी आप पहले तो जान बूझकर अनजान बने रहे और जब चारों ओर से थू-थू होने लगी, तब जाकर 24 घंटे बाद संवेदना के नाम पर ट्विटर पर लीपा-पोती, आरोप-प्रत्यारोप और दुनियाभर का ज्ञान छांटने लगे. आपको गोरखपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की जाति गिनने का समय मिल गया लेकिन,परिवार के आंसू पोंछने का समय नहीं मिला.

सपा कार्यकर्ताओं को बताया गुंडों की फ़ौज

सपा की पीडीए यात्रा पर हमला करते हुए राजभर ने कहा कि 'शहर दर शहर पीडीए के नाम पर गुंडों की फौज को सड़क पर उतार देते हैं, खुलेआम शक्ति प्रदर्शन करते हैं और जब जेसीबी से कोई मासूम कुचल जाए तो इतना कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि 'मुझे जानकारी नहीं' खैर, आपके उद्दंड लोफर लोडरों का इलाज तो अब पुलिस कायदे से करेगी. लोफर लोडरों के भरोसे चल रही आपकी राजनीति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी.'

बता दें कि बुधवार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गोरखपुर रोड शो में लाए गए जेसीबी से बीजेपी नेता के 14 साल के बेटे की मौत हो गई. किशोर अपनी बहन को लेने गया था, जहां रास्ते में इस हादसे का शिकार हो गया. गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है.