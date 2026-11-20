Hyundai Verna safety Rating: कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा आज सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है. इसी बीच दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी पॉपुलर सेडान कार Hyundai Verna के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. Hyundai Verna को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

इसके साथ ही वरना देश में मौजूदा समय में बिकने वाली Hyundai की दूसरी ऐसी कार बन गई है, जिसे भारत NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. इससे पहले Hyundai Venue यह कमाल कर चुकी है, जबकि Hyundai Tucson को भी पहले 5-स्टार रेटिंग मिली थी लेकिन अब भारत में इसकी बिक्री बंद हो चुकी है.

एडल्ट सेफ्टी में कैसा रहा हुंडई वरना का प्रदर्शन?

भारत NCAP की फैक्ट शीट के अनुसार, इस कार का क्रैश टेस्ट जुलाई 2026 में किया गया था. टेस्टिंग के लिए वरना के दो वेरिएंट्स- 1.5 टर्बो GDi DCT HX 8 और 1.5 MPi iVT HX 8 का इस्तेमाल किया गया. वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के मामले में हुंडई वरना ने कुल 32 अंकों में से 28.22 अंक हासिल किए हैं.

इसमें फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में कार को 16 में से 12.45 अंक मिले, जबकि साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.77 अंक प्राप्त हुए. इसके अलावा साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी कार को OK रेटिंग मिली है.

बच्चों की सुरक्षा में भी अव्वल रही यह सेडान

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी बच्चों की सुरक्षा के मोर्चे पर भी हुंडई वरना ने बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है. इस श्रेणी में कार को कुल 49 अंकों में से 44 अंक मिले हैं. इस टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी के साथ चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम का परीक्षण किया गया. फ्रंट और साइड डायनामिक टेस्ट में दोनों चाइल्ड डमी ने पूरे अंक हासिल किए, जिससे कार को कंबाइंड डायनामिक स्कोर में 24 में से पूरे 24 अंक मिले.

वहीं, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन में 12 में से 12 अंक और व्हीकल असेसमेंट में 13 में से 8 अंक हासिल हुए. कार की दूसरी पंक्ति की बाहरी सीटों पर ISOFIX और i-Size माउंटिंग पॉइंट्स स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिए गए हैं.

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कार में मिलते हैं ये दमदार सेफ्टी फीचर्स

Hyundai Verna को सुरक्षित बनाने के लिए कंपनी ने इसमें कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड रूप से शामिल किया है. कार में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, जिनमें फ्रंट एयरबैग्स, साइड चेस्ट एयरबैग्स और साइड हेड कर्टेन एयरबैग्स शामिल हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी फीचर्स भी कार में मौजूद हैं.

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