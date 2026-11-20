बिहार के बक्सर में बीते गुरुवार (19 नवंबर, 2026) की शाम भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं. आई-20 कार और बाइक के बीच हुई टक्कर में यह घटना हुई है. राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के पास यह हादसा हुआ जिसके बाद अफरातफरी मच गई.

कार में 6 से 7 लोग सवार थे. बाइक पर तीन युवक थे. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक को धक्का मारने के बाद कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. कार कई बार पलटी भी. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. चार घायलों को बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया गया.

सदर अस्पताल पहुंचते ही एक और घायल ने दम तोड़ दिया. इस तरह हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. बाद में तीन जख्मियों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. यहां इलाज के दौरान दो और की मौत हो गई. इस तरह हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई.

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कार सवार चार और बाइक सवार दो लोगों की हुई मौत

जानकारी के अनुसार, हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हुई है जबकि बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौत हुई है. बताया जाता है कि कार सवार लोग यूपी के गाजीपुर जिला के भतौरा गांव के रहने वाले थे. ये लोग रामगढ़ की ओर बारात में जा रहे थे.

कार सवार तीन मृतकों की हुई पहचान

कार सवार चार मृतकों में तीन की पहचान हो गई है. ये लोग यूपी के गाजीपुर जिले के भतौरा गांव के रहने वाले अरबाज, इरफान और बादल थे. यह सभी गरीब परिवार के थे. बाइक सवार दो में से एक मृतक की पहचान अरुण कुमार के रूप में की गई है. बाइक पर दो और युवक शिव कुमार (राजपुर के जलिलपुर निवासी) और शुभम कुमार (राजपुर के सौरी निवासी) भी सवार थे. इन दोनों में वाराणसी में किसकी मौत हुई है यह स्पष्ट नहीं हुआ है.

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