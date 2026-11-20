अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए बड़े सैन्य हमले करने को लेकर फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि इस पर फैसला अगले साल की शुरुआत के बाद लिया जा सकता है. ट्रंप के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका फिलहाल ईरान के खिलाफ तत्काल नई सैन्य कार्रवाई की योजना पर आगे नहीं बढ़ रहा है.

हालांकि, दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत अब भी अटकी हुई है. ट्रंप हाल के दिनों में कभी ईरान पर नए हमलों की चेतावनी दे रहे हैं तो कभी संघर्ष खत्म करने की संभावना जता रहे हैं.

जनवरी के बाद होगा हमलों पर फैसला

रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है, तो उन्होंने कहा, "इस बारे में नए साल की शुरुआत के बाद बात करेंगे. हमारे पास अभी समय है." चीन की यात्रा से वाशिंगटन लौटते समय विमान में उन्होंने यह बातचीत की.

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को भी इसी तरह का जवाब दिया. उन्होंने कहा, "देखते हैं कि 1 जनवरी के बाद क्या होता है." वहीं, एक्सियोस और इजरायल के न्यूज 12 के एक पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान को लेकर कोई भी फैसला करने में वह जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, 3 नवंबर को हुए चुनाव से पहले भी ट्रंप कई बार कह चुके थे कि अमेरिकी चुनाव के बाद ईरान समझौते के लिए ज्यादा तैयार हो सकता है.

मध्यावधि चुनाव में हार के बाद भी युद्ध के फैसले पर कायम

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों सदनों में अपना नियंत्रण गंवाना पड़ा. ट्रंप ने माना है कि चुनाव में हार की एक वजह ईरान भी रहा. इसके बावजूद उन्होंने युद्ध शुरू करने के अपने फैसले का बचाव किया है.

पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध असर दिखा रहे हैं. गुरुवार को सीनेट ने युद्ध को सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया. रिपब्लिकन पार्टी 3 जनवरी तक सीनेट में नियंत्रण बनाए रखेगी.

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सार्वजनिक रूप से युद्ध से दूरी बनाते हुए पार्टी की चुनावी हार के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद ट्रंप ने वेंस को ईरान से जुड़े कूटनीतिक मामलों से हटाकर घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने को कहा.

वेंस की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, "जेडी ठीक थे. उन्होंने जो कहा, वह सही था. उन्होंने माना कि चुनाव में हमारी हार की कई वजहों में यह पूरा घटनाक्रम भी शामिल था."

हालांकि, ट्रंप ने युद्ध के फैसले पर कायम रहते हुए कहा, "अगर दोबारा ऐसा करने का मौका मिले तो क्या मैं यही फैसला लूंगा? मेरा जवाब हां होगा. क्योंकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती."

वाशिंगटन में डर्टी बम के खतरे पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप से सीएनएन की उस रिपोर्ट के बारे में भी सवाल किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान वाशिंगटन में 'डर्टी बम' विस्फोट की योजना बना रहा है. डर्टी बम ऐसा हथियार होता है, जिसमें सामान्य विस्फोटकों के जरिये रेडियोधर्मी पदार्थ फैलाया जाता है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी राजधानी के लोगों को इस खतरे से चिंतित होना चाहिए, तो उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता."

बोले- ईरान गैस और जैविक हथियारों पर विचार कर रहा

हालांकि, ट्रंप ने दावा किया कि ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान जैविक और रासायनिक हथियारों की दिशा में भी काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगने के बाद ईरान गैस और जैविक हथियारों की संभावनाएं तलाश रहा है. ट्रंप ने कहा, "ऐसे संकेत हैं कि ईरान गैस और जैविक हथियारों पर विचार कर रहा है. ये अच्छी चीजें नहीं हैं." हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.

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