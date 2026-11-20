Car Loan: जब भी हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम पूरा पैसा देकर कार नहीं खरीदते हैं. कार लेने से पहले हम बैंक या फाइनेंस कंपनियों से बात करते हैं और इसके बाद कंपनियों के लो-ईएमआई ऑफर पर कार खरीदने का मन बना लेते हैं. लेकिन किसी भी वाहन के लिए लोन लेते समय सिर्फ EMI देखकर फैसला करना भविष्य में भारी पड़ सकता है.

क्योंकि असल में यह जरुरी नहीं है कि आप पहली किस्त भर सकते हैं या नहीं बल्कि यह है कि आप लोन की आखिरी किस्त तक गाड़ी का पूरा खर्च आराम से उठा सकते हैं या नहीं. चलिए इस खबर में जानते हैं व्हीकल लोन लेने से पहले किन 6 जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

कम EMI का मतलब अक्सर महंगा लोन होता है

जानकारी दें दे कि कम मासिक किस्त ग्राहकों को आकर्षित जरूर करती है लेकिन इसे कम रखने के लिए लोन की अवधि बढ़ा दी जाती है. जिससे आपको कुल मिलाकर कहीं ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है.

इसलिए केवल कम EMI देखने के बजाय प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों को मिलाकर एनुअल परसेंटेज रेट की तुलना करें. RBI के नियमों के तहत लेंडर द्वारा दिए जाने वाले की फैक्ट्स स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें. जिसमें ब्याज, पेनल्टी और फोरक्लोजर चार्ज की पूरी जानकारी होती है.

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EMI ही कुल खर्च नहीं है

वहीं गाड़ी खरीदते समय महीने की किस्त कुल खर्च का सिर्फ एक हिस्सा होती है. इसके अलावा डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और इंश्योरेंस का इंतजाम भी करना होता है. गाड़ी खरीदने के बाद फ्यूल, सर्विसिंग, टायर और मरम्मत का खर्च हर महीने जुड़ता है. जिसका आकलन लोन लेने से पहले जरूर करना चाहिए.

लोन अप्रूवल और इमरजेंसी फंड का महत्व

जबकि बैंक से लोन मंजूर हो जाने का यह मतलब नहीं है कि आप हर परिस्थिति में उसे आराम से चुका पाएंगे. मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी में बदलाव या कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑफ-सीजन के दौरान कमाई कम हो सकती है. ऐसे कठिन समय से निपटने के लिए हमेशा कम से कम 3 महीने की EMI के बराबर इमरजेंसी फंड अलग रखना समझदारी है.

इंश्योरेंस और क्रेडिट स्कोर

बता दें कि गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी रीसेल वैल्यू घटने लगती है. कम डाउन पेमेंट करने पर कई बार बकाया लोन गाड़ी की बाजार कीमत से ज्यादा हो जाता है. इसलिए अधिक डाउन पेमेंट करना बेहतर रहता है.

जबकि इसके साथ ही सही इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें और गाड़ी के वास्तविक उपयोग की सही जानकारी दें और एक भी EMI मिस न करें. क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा.

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