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बिना नजर हटाए देखें Speed, इन कारों में है Head-Up Display
Maruti Suzuki से लेकर Volkswagen और Skoda तक, इन कारों में Head-Up Display मिलता है. जानें यह फीचर ड्राइविंग के दौरान कैसे मदद करता है
कार चलाते समय ड्राइवर को स्पीड और दूसरी जरूरी जानकारी देखने के लिए बार-बार नीचे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ नजर करनी पड़ती है. लेकिन Head-Up Display (HUD) वाली कारों में यह जानकारी ड्राइवर की नजर के सामने दिखाई देती है. कुछ कारों में स्पीड, इंजन RPM, फ्यूल इकॉनमी और नेविगेशन जैसी जानकारी विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट होती है, जबकि कुछ में डैशबोर्ड से उठने वाले पारदर्शी पैनल का इस्तेमाल होता है. इससे ड्राइवर को सड़क से नजर हटाए बिना जरूरी जानकारी देखने में मदद मिल सकती है. भारत में यह फीचर अब कुछ प्रीमियम हैचबैक, SUV और लग्जरी कारों में मिलता है. आइए, ऐसी पांच कारों के बारे में जानते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 09:56 AM (IST)
Tags :Auto News Head-Up Display
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