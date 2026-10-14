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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोबिना नजर हटाए देखें Speed, इन कारों में है Head-Up Display

बिना नजर हटाए देखें Speed, इन कारों में है Head-Up Display

Maruti Suzuki से लेकर Volkswagen और Skoda तक, इन कारों में Head-Up Display मिलता है. जानें यह फीचर ड्राइविंग के दौरान कैसे मदद करता है

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 14 Oct 2026 09:56 AM (IST)
Maruti Suzuki से लेकर Volkswagen और Skoda तक, इन कारों में Head-Up Display मिलता है. जानें यह फीचर ड्राइविंग के दौरान कैसे मदद करता है

कार चलाते समय ड्राइवर को स्पीड और दूसरी जरूरी जानकारी देखने के लिए बार-बार नीचे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ नजर करनी पड़ती है. लेकिन Head-Up Display (HUD) वाली कारों में यह जानकारी ड्राइवर की नजर के सामने दिखाई देती है. कुछ कारों में स्पीड, इंजन RPM, फ्यूल इकॉनमी और नेविगेशन जैसी जानकारी विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट होती है, जबकि कुछ में डैशबोर्ड से उठने वाले पारदर्शी पैनल का इस्तेमाल होता है. इससे ड्राइवर को सड़क से नजर हटाए बिना जरूरी जानकारी देखने में मदद मिल सकती है. भारत में यह फीचर अब कुछ प्रीमियम हैचबैक, SUV और लग्जरी कारों में मिलता है. आइए, ऐसी पांच कारों के बारे में जानते हैं.

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Maruti Suzuki Baleno उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो बजट में आधुनिक फीचर्स वाली कार चाहते हैं. इसमें कलर Head-Up Display दिया गया है, जो स्पीड, RPM और फ्यूल इकॉनमी जैसी जानकारी दिखाता है. यह जानकारी डैशबोर्ड से ऊपर उठने वाले पारदर्शी पैनल पर दिखाई देती है. इससे ड्राइवर को हर बार स्पीड देखने के लिए नीचे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, कार खरीदने से पहले संबंधित मॉडल और वेरिएंट में इस फीचर की उपलब्धता जांचना जरूरी है.
Maruti Suzuki Baleno उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो बजट में आधुनिक फीचर्स वाली कार चाहते हैं. इसमें कलर Head-Up Display दिया गया है, जो स्पीड, RPM और फ्यूल इकॉनमी जैसी जानकारी दिखाता है. यह जानकारी डैशबोर्ड से ऊपर उठने वाले पारदर्शी पैनल पर दिखाई देती है. इससे ड्राइवर को हर बार स्पीड देखने के लिए नीचे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, कार खरीदने से पहले संबंधित मॉडल और वेरिएंट में इस फीचर की उपलब्धता जांचना जरूरी है.
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Maruti Suzuki Grand Vitara में Head-Up Display के जरिए स्पीड, RPM, फ्यूल इकॉनमी और कुछ अन्य ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दिखाई जाती हैं. यह फीचर SUV चलाते समय ड्राइवर के लिए उपयोगी हो सकता है, खासकर जब उसे बार-बार स्पीड या दूसरी जानकारी देखने की जरूरत पड़ती है. HUD की मदद से जरूरी जानकारी नजर के सामने रहती है, जिससे सड़क पर ध्यान बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, Grand Vitara के सभी वेरिएंट में यह सुविधा नहीं मिलती, इसलिए खरीदने से पहले फीचर लिस्ट जरूर जांचें.
Maruti Suzuki Grand Vitara में Head-Up Display के जरिए स्पीड, RPM, फ्यूल इकॉनमी और कुछ अन्य ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दिखाई जाती हैं. यह फीचर SUV चलाते समय ड्राइवर के लिए उपयोगी हो सकता है, खासकर जब उसे बार-बार स्पीड या दूसरी जानकारी देखने की जरूरत पड़ती है. HUD की मदद से जरूरी जानकारी नजर के सामने रहती है, जिससे सड़क पर ध्यान बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, Grand Vitara के सभी वेरिएंट में यह सुविधा नहीं मिलती, इसलिए खरीदने से पहले फीचर लिस्ट जरूर जांचें.
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Maruti Suzuki Fronx में भी Head-Up Display का फीचर मिलता है. यह ड्राइवर को स्पीड, RPM और फ्यूल इकॉनमी जैसी जरूरी जानकारी सामने दिखाने में मदद करता है. Fronx का क्रॉसओवर डिजाइन और आधुनिक फीचर्स इसे उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प बनाते हैं, जो शहर में रोजाना ड्राइविंग के लिए कार खरीदना चाहते हैं. HUD की मदद से ड्राइवर को बार-बार नीचे देखने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह फीचर चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध होता है, इसलिए खरीदारी से पहले इसकी पुष्टि कर लें
Maruti Suzuki Fronx में भी Head-Up Display का फीचर मिलता है. यह ड्राइवर को स्पीड, RPM और फ्यूल इकॉनमी जैसी जरूरी जानकारी सामने दिखाने में मदद करता है. Fronx का क्रॉसओवर डिजाइन और आधुनिक फीचर्स इसे उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प बनाते हैं, जो शहर में रोजाना ड्राइविंग के लिए कार खरीदना चाहते हैं. HUD की मदद से ड्राइवर को बार-बार नीचे देखने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह फीचर चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध होता है, इसलिए खरीदारी से पहले इसकी पुष्टि कर लें
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Volkswagen Tiguan R-Line एक प्रीमियम SUV है, जिसमें Head-Up Display जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलती है. यह सिस्टम स्पीड और ड्राइविंग से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारी ड्राइवर की नजर के सामने दिखाता है. इससे ड्राइवर को हर बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखने की जरूरत कम हो सकती है. Tiguan R-Line उन ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकती है, जो SUV में प्रीमियम केबिन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं. हालांकि, HUD की सटीक जानकारी और फीचर उपलब्धता संबंधित भारतीय वेरिएंट के अनुसार जांचनी चाहिए
Volkswagen Tiguan R-Line एक प्रीमियम SUV है, जिसमें Head-Up Display जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलती है. यह सिस्टम स्पीड और ड्राइविंग से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारी ड्राइवर की नजर के सामने दिखाता है. इससे ड्राइवर को हर बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखने की जरूरत कम हो सकती है. Tiguan R-Line उन ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकती है, जो SUV में प्रीमियम केबिन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं. हालांकि, HUD की सटीक जानकारी और फीचर उपलब्धता संबंधित भारतीय वेरिएंट के अनुसार जांचनी चाहिए
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Skoda Octavia RS एक स्पोर्टी लग्जरी सेडान है, जिसमें Head-Up Display दिया गया है. यह फीचर स्पीड और ड्राइविंग से जुड़ी अहम जानकारी ड्राइवर के सामने दिखाता है. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को दूसरी जानकारियां देखने की सुविधा देता है. HUD का फायदा यह है कि ड्राइवर को जरूरी जानकारी देखने के लिए बार-बार नजर नीचे करने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह फीचर अपने आप ड्राइविंग को सुरक्षित नहीं बनाता. सड़क पर ध्यान बनाए रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना अब भी जरूरी है.
Skoda Octavia RS एक स्पोर्टी लग्जरी सेडान है, जिसमें Head-Up Display दिया गया है. यह फीचर स्पीड और ड्राइविंग से जुड़ी अहम जानकारी ड्राइवर के सामने दिखाता है. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को दूसरी जानकारियां देखने की सुविधा देता है. HUD का फायदा यह है कि ड्राइवर को जरूरी जानकारी देखने के लिए बार-बार नजर नीचे करने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह फीचर अपने आप ड्राइविंग को सुरक्षित नहीं बनाता. सड़क पर ध्यान बनाए रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना अब भी जरूरी है.
Published at : 14 Oct 2026 09:56 AM (IST)
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