Maruti DDiS 1.3 Engine: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक दौर ऐसा था जब डीजल कारों के मामले में मारुति सुजुकी का एकतरफा दबदबा हुआ करता था. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी का 1.3-लीटर DDiS टर्बो-डीजल इंजन था, जिसे कार प्रेमी अपनी तेज रफ्तार और जबरदस्त पंच के कारण रॉकेट मानते थे.

यह इंजन मारुति ने इटली की वाहन निर्माता कंपनी फिएट से लिया था, जिसे फिएट में मल्टीजेट कहा जाता था. स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, अर्टिगा, सियाज और विटारा ब्रेजा जैसी सुपरहिट कारों में इस इंजन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज दिया. हालांकि, अपनी इतनी लोकप्रियता के बावजूद यह इंजन अब भारतीय सड़कों पर बिकने वाली नई कारों से पूरी तरह गायब हो चुका है.

नेशनल इंजन ऑफ इंडिया के नाम से था मशहूर

फिएट का यह 1.3-लीटर डीजल इंजन भारतीय कार बाजार में इतना सफल हुआ कि इसे नेशनल इंजन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था. मारुति सुजुकी के अलावा टाटा मोटर्स ने इसे क्वाड्राजेट, शेवरले ने स्मार्टेक और प्रीमियर ने CRDi4 नाम से अपनी कारों में इस्तेमाल किया.

एक समय यह इंजन भारत में पांच अलग-अलग कार कंपनियों के करीब 24 मॉडलों को ताकत देता था. मारुति की कारों में यह इंजन दो ट्यूनिंग 75 पीएस पावर व 190 एनएम टॉर्क और 90 पीएस पावर व 200 एनएम टॉर्क में आता था, जो ड्राइविंग के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज भी देता था.

BS6 उत्सर्जन मानकों की सख्ती

इस दिग्गज इंजन के बंद होने की सबसे बड़ी और मुख्य वजह भारत में लागू हुए सख्त BS6 प्रदूषण मानक रहे. देश में 1 अप्रैल 2020 से बीएस6 नियम अनिवार्य कर दिए गए थे. पुराने BS6 वाले 1.3-लीटर इंजन को BS6 मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के लिए भारी रिसर्च, नई तकनीक और करोड़ों रुपये के निवेश की जरूरत थी.

उस समय फिएट की अपनी कारों की बिक्री भारत में बेहद कम रह गई थी, इसलिए फिएट-क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स ने इस इंजन को अपग्रेड करने का खर्च उठाने से इनकार कर दिया और जनवरी 2020 में पुणे के रंजनगांव प्लांट में इसका उत्पादन बंद कर दिया.

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बढ़ती कीमत और ग्राहकों की घटती दिलचस्पी

BS6 नियमों को पूरा करने के लिए छोटे डीजल इंजनों में डीपीएफ और एससीआर जैसे महंगे पुर्जे लगाने पड़ते. इससे छोटी और मिड-साइज डीजल कारों की कीमत में 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान था. मारुति सुजुकी का मानना था कि इतनी ज्यादा कीमत बढ़ने के बाद आम ग्राहक छोटी डीजल कारें नहीं खरीदेंगे और पेट्रोल व डीजल की कीमतों का अंतर कम होने से डीजल कारों की मांग घटेगी.

मारुति की नई रणनीति और सीएनजी-हाइब्रिड पर फोकस

फिएट द्वारा इंजन बंद किए जाने और रॉयल्टी की ऊंची लागत को देखते हुए मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2020 से डीजल कारों के बाजार से पूरी तरह बाहर निकलने का बड़ा फैसला लिया. कंपनी ने खुद का 1.5-लीटर डीजल इंजन भी विकसित किया था, लेकिन बीएस6 मानकों और लागत की चुनौतियों के कारण उसे भी आगे नहीं बढ़ाया गया. इसके बाद कंपनी ने अपनी पूरी ताकत पेट्रोल, फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक पर लगा दी, जो आज कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है.

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