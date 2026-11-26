Hyundai Elantra vs Verna: भारतीय कार बाजार में जब भी सेडान कारों की बात आती है, तो Hyundai की दो चर्चित गाड़ियां-Hyundai Elantra और Hyundai Verna हमेशा चर्चा में रहती हैं. कई ग्राहकों के मन में यह सवाल रहता है कि इन दोनों में से किसे खरीदना ज्यादा फायदे का सौदा है. हालांकि, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन दोनों कारों की मौजूदा उपलब्धता, कीमत, इंजन और फीचर्स की सही स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक कार भारतीय बाजार में अब नई नहीं बिकती जबकि दूसरी नए अवतार और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ धूम मचा रही है.

मौजूदा स्थिति और कीमत का सबसे बड़ा अंतर

दोनों कारों की तुलना में सबसे जरूरी बात यह है कि हुंडई एलांट्रा को कंपनी ने अप्रैल 2022 में ही भारतीय बाजार में बंद कर दिया था. बंद होने से पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 17.85 लाख से 21.13 लाख रुपये के आसपास थी. यानी आज के समय में एलांट्रा केवल सेकंड-हैंड या यूज्ड कार बाजार में ही खरीदी जा सकती है.

दूसरी ओर, नई हुंडई वरना भारतीय शोरूम में बिक्री के लिए उपलब्ध है और मार्च 2026 में इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च हो चुका है. नई वरना की एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18.46 लाख रुपये तक जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन है आगे?

पुराने मॉडल की हुंडई एलांट्रा एक एग्जीक्यूटिव सेडान थी, जिसमें 2.0-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते थे. इसके विपरीत, नई हुंडई वरना में डीजल इंजन नहीं मिलता, लेकिन इसके पेट्रोल इंजन काफी आधुनिक और दमदार हैं, वरना में पहला विकल्प 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 115 पीएस की पावर देता है.

वहीं इसका दूसरा विकल्प 1.5-लीटर टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन है, जो 160 पीएस की जबरदस्त पावर और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ताकत के मामले में वरना का टर्बो इंजन एलांट्रा के पुराने 2.0-लीटर इंजन से भी ज्यादा पावरफुल है.

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सेफ्टी और आधुनिक फीचर्स की तुलना

फीचर्स और सुरक्षा के मामले में नई हुंडई वरना एलांट्रा से काफी आगे निकल चुकी है. हाल ही में नवंबर 2026 में हुई भारत एनसीएपी क्रैश टेस्टिंग में नई वरना ने एडल्ट और चाइल्ड दोनों श्रेणियों में पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.

इसमें 7 एयरबैग्स, लेवल-2 एडास, डैशकैम, वेंटिलेटेड सीटें, मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइवर सीट, बोस ऑडियो सिस्टम और डुअल इंटीग्रेटेड स्क्रीन जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. वहीं एलांट्रा में सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और इन्फिनिटी साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते थे, लेकिन आज की तकनीक के हिसाब से वह पुरानी पड़ चुकी है.

किसे खरीदना है फायदे का सौदा?

यदि आप एक नई, सुरक्षित और लेटेस्ट फीचर्स से लैस सेडान चाहते हैं, तो बिना किसी संदेह के नई हुंडई वरना खरीदना ही सबसे समझदारी भरा और फायदे का सौदा है. इसमें कंपनी की वारंटी, बेहतरीन रीसेल वैल्यू और 5-स्टार सुरक्षा मिलती है. वहीं हुंडई एलांट्रा केवल उन लोगों के लिए विकल्प हो सकती है, जो कम बजट में सेकंड-हैंड बाजार से एक बड़ी और आरामदायक एग्जीक्यूटिव सेडान खरीदने की तलाश कर रहे हैं.

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