विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बीते बुधवार (25 नवंबर) को हुई. इस मौके पर लाखों की संख्या में लोग जुटे थे. इस शादी में घुड़दौड़ का भी आयोजन होना था. बीते बुधवार की दोपहर घुड़दौड़ शुरू हुआ लेकिन, भीड़ इतनी हो गई थी कि सुरक्षा कारणों से प्रतियोगिता रोक दी गई थी. इस प्रतियोगिता को आज (गुरुवार) होना था.

अब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस प्रतियोगिता का क्या हुआ? किसे थार और किसे बाइक और स्कूटी मिली? बता दें कि घुड़दौड़ में प्रथम विजेता को थार मिलने वाली थी. दूसरे नंबर के विजेता को बाइक और तीसरे को स्कूटी मिलती. ताजा अपडेट है कि यह प्रतियोगिता गुरुवार को भी नहीं हुई.

कई राज्यों से घोड़ा लेकर पहुंचे थे लोग

इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बिहार के कई जिलों के अलावा अन्य राज्यों से भी घुड़सवार घोड़ा लेकर आए थे. माना जा रहा है कि अब पूरी तरह यह प्रोग्राम कैंसिल हो गया है. विजेता को मिलने वाली थार गाड़ी, बाइक और स्कूटी हमेशा के लिए अब अनंत सिंह के घर पर ही रह जाएगी.

जानकारी के अनुसार, आज (गुरुवार) शाम चार बजे के करीब अनंत सिंह की बेटी की विदाई हुई. ऐसे में दिन में रेस के लिए समय नहीं मिला. गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि अब यह घुड़दौड़ नहीं होगा क्योंकि बुधवार को जिस तरह से भीड़ हुई थी और अफरातफरी मची थी, उसके बाद जिला प्रशासन ने भी अनंत सिंह को अलर्ट किया था. इस तरह का आयोजन नहीं करने की हिदायत दी गई थी. अब उम्मीद नहीं है कि घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी.

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चले गए 100 से ज्यादा घोड़े

इस घुड़दौड़ में शामिल होने के लिए डेढ़ सौ से ऊपर घोड़े आए थे. गुरुवार की सुबह से इन घोड़ों के मालिक लौटने लगे. 100 से ज्यादा घोड़े जा चुके हैं. गुरुवार की शाम में अनंत सिंह के घर के पास करीब 20 से 25 घोड़े ही बचे हैं जो दूसरे राज्यों के हैं. उम्मीद है कि शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को ये लोग भी चले जाएंगे.

बता दें कि दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर तक सरेंडर करने के लिए कहा है. अनंत सिंह ने कहा भी है कि वे सरेंडर कर देंगे. अब सरेंडर में करीब 7 से 8 दिन का समय है तो यह लगभग तय है कि इस बीच घुड़दौड़ नहीं होगा. हालांकि देखने होगा कि अनंत सिंह की ओर से इस पर क्या फैसला लिया जाता है. उनकी ओर से अभी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है.

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