Car Coolant Change Interval: कार के इंजन को सही तापमान पर बनाए रखने में कूलेंट सबसे अहम भूमिका निभाता है. जिस तरह इंजन ऑयल को तय समय पर बदलना जरूरी होता है, उसी तरह कूलेंट को भी एक निश्चित किलोमीटर या समय के बाद बदलवाना आवश्यक है. कई कार मालिक केवल कूलेंट कम होने पर उसमें ऊपर से थोड़ा कूलेंट या पानी डाल देते हैं, लेकिन समय के साथ पुराना कूलेंट अपनी रासायनिक क्षमता खो देता है. ऐसे में हर कार चालक को यह पता होना चाहिए कि कूलेंट कब बदलना चाहिए और इसे नजरअंदाज करने पर गाड़ी में क्या बड़ी परेशानियां आ सकती हैं.

कितने किलोमीटर पर बदलना चाहिए कूलेंट?

सामान्य तौर पर अधिकतर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों में कूलेंट को हर 30,000 से 40,000 किलोमीटर या 2 से 3 साल में बदलवाने की सलाह दी जाती है. हालांकि, यह अंतराल आपकी कार के मॉडल और उसमें इस्तेमाल होने वाले कूलेंट के प्रकार पर निर्भर करता है. पुरानी कारों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य हरे कूलेंट को जल्दी बदलना पड़ता है, जबकि आजकल आने वाली नई कारों में लॉन्ग-लाइफ कूलेंट का उपयोग होता है. कई आधुनिक कारों में पहला कूलेंट रिप्लेसमेंट 1,00,000 किलोमीटर या 5 साल पर होता है और उसके बाद हर 40,000 किलोमीटर पर इसे बदला जाता है. इसलिए सटीक जानकारी के लिए कार की ओनर मैनुअल जरूर देखनी चाहिए.

इंजन ओवरहीट होने का बढ़ता है खतरा

कूलेंट का मुख्य काम इंजन की गर्मी को सोखकर रेडिएटर के जरिए बाहर निकालना होता है. जब कूलेंट बहुत पुराना हो जाता है, तो उसके गर्मी सोखने और तापमान को नियंत्रित रखने के गुण कमजोर पड़ जाते हैं. ऐसे में भारी ट्रैफिक या लंबे सफर के दौरान इंजन का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है. यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो इंजन ओवरहीट होकर बंद हो सकता है और अत्यधिक गर्मी के कारण इंजन का हेड गैस्केट जलने या इंजन सीज होने जैसी महंगी खराबी आ सकती है.

रेडिएटर और इंजन के पुर्जों में जंग लगना

कूलेंट में पानी के साथ ऐसे खास तत्व मिले होते हैं, जो इंजन के अंदरूनी हिस्सों को जंग से बचाते हैं. तय समय पूरा होने के बाद कूलेंट के ये तत्व खत्म होने लगते हैं और यह तरल धीरे-धीरे अम्लीय होने लगता है. अम्लीय कूलेंट इंजन ब्लॉक, वाटर पंप और रेडिएटर की बेहद पतली नलियों को अंदर से गलाने लगता है. इससे कूलिंग सिस्टम में जंग और कचरा जमा हो जाता है, जो कूलेंट के बहाव को रोक देता है और रेडिएटर चोक होने की समस्या पैदा होती है.

वाटर पंप और थर्मोस्टेट पर बुरा असर

कूलेंट केवल इंजन को ठंडा ही नहीं रखता, बल्कि यह वाटर पंप की सील और बेयरिंग को जरूरी चिकनाई भी प्रदान करता है. गंदा या खराब हो चुका कूलेंट वाटर पंप की सील को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कूलेंट लीकेज शुरू हो सकता है. इसके अलावा कचरा जमा होने से थर्मोस्टेट वाल्व भी जाम हो सकता है, जिसके कारण इंजन के तापमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है.

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इन संकेतों के दिखते ही तुरंत बदलवाएं कूलेंट

कई बार तय किलोमीटर पूरे होने से पहले भी कूलेंट खराब हो सकता है. यदि कूलेंट रिजर्व टैंक में तरल का रंग बदलकर मटमैला या जंग जैसा भूरा दिखाई दे, टैंक में तेल या गाद जमा दिखे या बोनट के पास से मीठी गंध आए, तो समझ लें कि कूलेंट बदलने का समय आ गया है. इसके अलावा डैशबोर्ड पर तापमान का कांटा बार-बार ऊपर जाना भी इस बात का संकेत है कि कूलिंग सिस्टम को तुरंत फ्लश कराकर नया कूलेंट डलवाने की जरूरत है.

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