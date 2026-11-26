Black Friday Car Sale: अभी हर तरफ ब्लैक फ्राइडे सेल की चर्चा चल रही है. क्योंकि इस सेल में काफी भारी डिस्काउंट मिलते हैं. कई लोग तो पहले से ही इस सेल का इंतजार करते हैं. बता दें कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में Black Friday Sale शुरू होते ही हर तरफ भारी डिस्काउंट के विज्ञापन दिखने लगते हैं.

कपड़ों और गैजेट्स पर 50 से 70 प्रतिशत तक की छूट देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या कारों पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल में आधी कीमत जैसा बड़ा ऑफर मिलता है? चलिए इस खबर में जानतें हैं कि ब्लैक फ्राइडे सेल में कार खरीदने पर असल में कितना फायदा होता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है.

क्या सच में मिलता है ऑफर?

अगर ब्लैक फ्राइडे सेल पर कार पर मिले डिस्काउंट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है. क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुनाफे का मार्जिन कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स जितना ज्यादा नहीं होता. इसलिए कोई भी कंपनी या डीलर नई कार को 50 प्रतिशत छूट यानी आधी कीमत पर नहीं बेचता.

अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में ब्लैक फ्राइडे पर कारों पर औसतन 5 से 18 प्रतिशत तक ही कैशबैक या बोनस डिस्काउंट मिलता है. जबकि कुछ चुनिंदा या बंद हो चुके लग्जरी इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर स्टॉक खत्म करने के लिए 30 से 40 प्रतिशत तक की बड़ी छूट जरूर देखी गई है. लेकिन यह हर कार पर लागू नहीं होती.

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भारत में ब्लैक फ्राइडे सेल का हाल

जानकारी दें दे कि भारत में ब्लैक फ्राइडे मुख्य रूप से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स तक ही सीमित रहता है. भारतीय कार कंपनियां ब्लैक फ्राइडे की बजाय दिवाली, दशहरा और दिसंबर में होने वाली ईयर-एंड सेल पर सबसे बड़े डिस्काउंट देती हैं.

हालांकि अब कुछ कार डीलर्स और यूज्ड कार प्लेटफॉर्म नवंबर के आखिरी हफ्ते में ब्लैक फ्राइडे के नाम पर एक्सचेंज बोनस, फ्री एक्सेसरीज या प्रोसेसिंग फीस में छूट जैसे छोटे ऑफर्स जरूर चलाने लगे हैं.

कार खरीदने का सबसे सही समय

अगर आप सच में कार खरीदते समय सबसे अच्छी डील चाहते हैं तो सिर्फ ब्लैक फ्राइडे के विज्ञापन पर भरोसा करने के बजाय अलग-अलग डीलरों से लिखित में ऑन-रोड कोटेशन लें.

भारत में नई कार पर सबसे भारी छूट दिसंबर के आखिरी हफ्तों में मिलती है. जब कंपनियां पुराना स्टॉक खत्म करती हैं. खरीदते समय कैश डिस्काउंट, इंश्योरेंस और एक्सचेंज बोनस का अलग-अलग हिसाब जरूर जांचें ताकि आपको असली बचत मिल सके.

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