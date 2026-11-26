केरलम के सीएम वीडी सतीशन ने संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, इसलिए वह कभी-कभी निगरानी करने वालों को गुमराह करने के लिए गलत बातें भी कहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि कथित फोन टैपिंग के पीछे कौन है.

मुख्यमंत्री ने संबोधन में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास '1984' को पढ़ने का जिक्र किया. सतीशन ने कहा, यह एक काल्पनिक उपन्यास है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह सरकार लोगों पर निगरानी रखती है. उन्होंने कहा, 'यह किताब पढ़ने के बाद मैं एक महीने तक तनाव में रहा और असुरक्षा महसूस करता रहा. इसकी वजह यह थी कि किताब में बताया गया था कि सरकार अपने नागरिकों पर हर समय और हर जगह नजर रखती है.'

'मुझे पता है कि मेरा फोन टैप किया जा रहा'

सतीशन ने दावा किया, 'लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही है. कुछ भी गोपनीय नहीं है. मुझे पता है कि मेरा फोन भी टैप किया जा रहा है. इसलिए कभी-कभी मैं फोन टैप करने वालों को गुमराह करने के लिए गलत बातें कहता हूं. हर किसी पर नजर रखी जा रही है.'

'लोगों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी नहीं'

‘फ्रीडम टू थिंक’ नामक एक नयी किताब का जिक्र करते हुए सतीशन ने दावा किया कि मौजूदा दौर में लोगों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी नहीं है. उन्होंने कहा कि एआई के बढ़ते प्रभाव वाले इस दौर में किसी व्यक्ति के फैसले उसके अपने नियंत्रण में नहीं होते, बल्कि कोई और उन्हें कंट्रोल करता है.

केरलम सीएम ने आगे कहा, 'जब हम किसी मॉल या सुपरमार्केट में जाते हैं तो कैमरों के जरिए हम पर लगातार नजर रखी जाती है. वे यह देखते हैं कि आप कहां खड़े हैं, सब्जियों, मांस या कैंडी वाले हिस्से में और आपके चेहरे के भावों पर भी नजर रखते हैं.'

'AI के जरिए हो रहा व्यवहार का एनालिसिस'

सतीशन ने कहा, 'एआई के जरिए आपके व्यवहार और तौर-तरीकों का एनालिसिस किया जाता है. जब तक आप अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, तब तक आपकी पसंद के ब्रांड के प्रोडक्ट से जुड़े विज्ञापन आपके फोन पर आने लगते हैं. इनमें आपको यह खरीदने या वह खाने जैसे सुझाव दिए जाते हैं. इस तरह हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं, जहां हमें क्या खाना चाहिए या क्या सोचना चाहिए, यह भी कोई और तय कर रहा है.'