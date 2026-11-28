MeitY Recruitment 2026: भारत सरकार के तहत विज्ञान, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बेहतरीन अवसर सामने आया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्णकालिक आधार पर वैज्ञानिक बी के कुल 20 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले इन पदों के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जल्द ही सक्रिय किया जाएगा.

मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इन 20 रिक्तियों को दो प्रमुख तकनीकी अनुशासनों में बराबर बांटा गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग के लिए 10 पद और कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 10 पद निर्धारित हैं. फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू होने और आवेदन की अंतिम तारिख का ऐलान नहीं किया गया है, जिसके लिए विस्तृत नोटिस और शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी किया जाएगा.

कितनी योग्यता है जरूरी?

इन पदों के लिए संबंधित विषय में गेट 2024, 2025 या 2026 का वैध स्कोर होना अनिवार्य है. शैक्षणिक योग्यता के तौर पर फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस या कंप्यूटेशनल एवं इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित निर्धारित विषयों में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एआई , डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी सहित अधिसूचना में निर्दिष्ट विषयों में न्यूनतम 4 वर्षीय बीई-बीटेक की डिग्री धारक भी आवेदन के पात्र होंगे.

आयु सीमा और सैलरी

अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ष और एससी-एसटी वर्ग के लिए 35 वर्ष निर्धारित है. वहीं पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. वहीं सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों को 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी. यह सैलरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 10 के तहत प्लस सरकारी भत्ते और दूसरी सुविधाओं के अनुसार है.

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कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर होगा. सबसे पहले वैध गेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू दिया जाएगा और अंतिम चयन से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन भर्ती पोर्टल सक्रिय होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले मंत्रालय की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर पात्रता शर्तें, आरक्षण की स्थिति और अंतिम तारीख की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल देखते रहने की सलाह दी गई है.

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