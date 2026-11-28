प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के 23 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों से मुलाकात पर प्रसन्नता जताई. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हिंद महासागर ने सहस्राब्दियों से हमारे लोगों को आपस में जोड़ा है.

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि नई दिल्ली में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) मंत्रिपरिषद की 25वीं बैठक किया जा रहा है. इसमें भाग ले रहे, 23 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों से मिलकर बहुत खुशी हुई. हिंद महासागर ने सदियों से हमारे लोगों को आपस में जोड़ा है.

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि IORA के अध्यक्ष के रूप में भारत MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है. इसकी मदद से हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत किया जा सकेगा.

Delighted to meet the Foreign Ministers and Heads of Delegation of the 23 Indian Ocean Rim Association Member-States participating in the 25th Meeting of the IORA Council of Ministers in New Delhi. The Indian Ocean has connected our people for millennia. As Chair of IORA, India looks forward to working closely with all partners to advance its vision of MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) and to strengthen peace, security, stability and prosperity in the Indian Ocean Region. @IORAofficial — Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026

विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र के सभी तटीय देशों को अपने लोगों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर सार्थक सहयोग की दिशा में काम करना चाहिए. जयशंकर ने IORA के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलावों के दौर में इस संगठन को अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी चाहिए. इसे एक क्षेत्रीय मंच के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बनाना चाहिए.

IORA के बैठक में किसने हिस्सा लिया?

भारत ने IORA के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में इस सम्मेलन की मेजबानी की. इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, ओमान, यमन, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड सहित 23 देश शामिल हैं. जयशंकर ने बैठक में कहा, ‘‘हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक समृद्धि के लिहाज से काफी महत्व रखता है. यह अपार विविधता, अवसरों और साझा चुनौतियों वाला क्षेत्र भी है.’’ उन्होंने कहा कि IORA के प्रति भारत का दृष्टिकोण और संगठन की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताएं महासागर दृष्टिकोण से निर्देशित हैं.