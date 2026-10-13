इस हफ्ते ऑटो बाजार में मचेगी हलचल, लॉन्च होंगी 4 शानदार कारें

बता दें कि कीमत और बजट के मामले में भी ये चारों गाड़ियां ग्राहकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती नजर आ रही हैं. आज के समय में हर कोई कम बजट में बेहतरीन फीचर्स और स्टाइलिश लुक चाहता है. कंपनियां भी इस बात का पूरा ख्याल रख रही हैं ताकि मिडिल क्लास परिवार बिना किसी परेशानी के अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकें.