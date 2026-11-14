Fastest Charging Electric Cars: इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इसे देखते हुए अब कंपनियां और भी नई-नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं. कुछ साल पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था. पहले जहां एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को फुल चार्ज करने में कई घंटे लग जाते थे. वहीं अब नई ने पूरी कहानी बदल दी है.

बता दें कि आज भारतीय बाजार में कई ऐसी शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं. जिनकी चार्जिंग स्पीड किसी को भी हैरान कर सकती है. चलिए जानते हैं देश की उन चुनिंदा इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जो पलक झपकते ही चार्ज हो जाती हैं.

हुंडई और किआ 6 का जलवा

बता दें कि सुपरफास्ट चार्जिंग के मामले में हुंडई आयोनिक 5 और किआ EV 6 सबसे आगे हैं. ये दोनों गाड़ियां खास 800-वोल्ट तकनीक पर बनी हैं. जो इन्हें बेहद तेज रफ्तार से चार्ज होने की ताकत देती है.

अगर आप इन्हें किसी अल्ट्रा-फास्ट डीसी चार्जर से जोड़ते हैं तो ये महज 16 से 18 मिनट के भीतर 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती हैं. यानी कुछ ही मिनटों की चार्जिंग में आपको सैकड़ों किलोमीटर की रेंज आसानी से मिल जाती है.

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महिंद्रा BE6 और XEV 9E की धूम

भारतीय कंपनियों ने भी चार्जिंग स्पीड के मामले में जबरदस्त छलांग लगाई है. महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे BE 6 और XEV 9E इस बात का बड़ा उदाहरण हैं. इन गाड़ियों में बड़ी बैटरी दी गई है.

लेकिन फिर भी ये महज 20 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने की क्षमता रखती हैं. इनका एडवांस बैटरी सिस्टम तेज चार्जिंग के दौरान बैटरी को गर्म होने से भी बचाता है.

सफर को आसान बनाती ये गाड़ियां

आपको बता दें कि इन गाड़ियों की इतनी तेज चार्जिंग के पीछे इनकी आधुनिक बैटरी तकनीक और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का बड़ा हाथ है. कंपनियां अब ऐसी बैटरियां बना रही हैं जो भारी बिजली के फ्लो को आसानी से झेल सकती हैं.

जबकि इसके अलावा देश भर में हाई-स्पीड चार्जिंग स्टेशनों का जाल भी तेजी से बिछ रहा है. इससे अब इलेक्ट्रिक कार से दूसरे शहर जाना भी पेट्रोल कार जितना ही आसान और सुविधाजनक हो गया है.

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